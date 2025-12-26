الإمارات ترحب بالجهود الأخوية للسعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن

403
الإمارات ترحب بالجهود الأخوية للسعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن
(MENAFN- Al-Bayan) ">رحبت الإمارات العربية المتحدة بالجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وثمنت دورها في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة نحو الاستقرار والازدهار.
وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة وازدهارها.
