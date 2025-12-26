  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الإمارات ترحب بالجهود الأخوية للسعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن

2025-12-26 02:03:19
(MENAFN- Al-Bayan) ">رحبت الإمارات العربية المتحدة بالجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وثمنت دورها في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة نحو الاستقرار والازدهار.

وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة وازدهارها.

