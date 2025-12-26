635 كادراً إسعافياً و236 نقطة تغطية في مواقع الاحتفالات داخل دبي وحتا

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اكتمال جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، عبر خطة تشغيلية متكاملة تقوم على تعزيز فرق العمل المتخصصة، وتفعيل أسطول متنوع من المركبات والوحدات الميدانية، إلى جانب دعم مباشر وبالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن إدارة الحدث ومتابعة البلاغات وتحقيق أعلى مستويات السلامة والاستجابة في مواقع الاحتفالات داخل إمارة دبي وفي منطقة حتا.

وأكد مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة، وبالتنسيق الكامل مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أنهت استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة، من خلال نشر فرق الإسعاف في جميع المواقع الحيوية التي تشهد كثافة جماهيرية عالية، بما في ذلك المناطق الساحلية والسياحية، ومواقع الألعاب النارية، والمناطق البرية، لتقديم خدمات إسعافية وفق أعلى المعايير العالمية لما قبل المستشفى.

وأوضح جلفار أن الخطة التشغيلية تتضمن تشغيل 236 نقطة إسعافية موزعة على مختلف المواقع الحيوية في الإمارة، ومدعومة بأسطول متكامل يضم مركبات إسعافية متخصصة، ووحدات الاستجابة السريعة، والدراجات الكهربائية والهوائية، ومركبات الجولف، ووحدات الدعم الميداني، والزوارق البحرية، وحافلتي إسعاف، إضافة إلى الإسعاف الجوي بالتعاون مع شرطة دبي، إلى جانب المخزن الطبي المتنقل وغيرها من التجهيزات الداعمة. وتدار هذه المنظومة بواسطة 635 كادرا من الكفاءات الإشرافية والفنية والإدارية، بما يعزز الجاهزية الشاملة لعمليات التغطية خلال احتفالات رأس السنة.