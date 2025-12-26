اعتماد 40 موقعاً لإطلاق 48 عرضاً للألعاب النارية في دبي

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي اعتماد 40 موقعاً لإطلاق 48 عرضاً للألعاب النارية ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية، تغطي مختلف مناطق الإمارة، بما يتيح للجمهور خيارات متعددة وآمنة لمتابعة العروض في أجواء منظمة.

وأوضحت اللجنة أن مواقع الألعاب النارية تشمل أبرز الوجهات السياحية والمعالم الحيوية في دبي، من بينها برج خليفة ووسط مدينة دبي، نخلة جميرا، دبي فستيفال سيتي، دبي كريك هاربور، جميرا بيتش ريزيدنس، بلوواترز، برج العرب، مدينة إكسبو دبي، القرية العالمية، أتلانتس النخلة، ونخلة جبل علي، إضافة إلى مواقع سياحية وترفيهية وفندقية أخرى في مختلف أرجاء الإمارة، وصولاً إلى منطقة حتا.

وأكدت أن اختيار هذه المواقع جاء بعد دراسة شاملة للجوانب التنظيمية والأمنية واللوجستية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحضور، مع توزيع العروض على نطاق جغرافي واسع يخفف من الكثافة في المواقع الرئيسية.

وشددت اللجنة على جاهزية الفرق الميدانية لتأمين مواقع الألعاب النارية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الإرشادية، واستخدام وسائل النقل العامة، والتقيد بتوجيهات الجهات المختصة، بما يسهم في إنجاح الاحتفالات وخروجها بصورة حضارية تعكس مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاحتفال برأس السنة الميلادية.