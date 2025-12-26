اعتماد 40 موقعاً لإطلاق 48 عرضاً للألعاب النارية في دبي

اعتماد 40 موقعاً لإطلاق 48 عرضاً للألعاب النارية في دبي
وأوضحت اللجنة أن مواقع الألعاب النارية تشمل أبرز الوجهات السياحية والمعالم الحيوية في دبي، من بينها برج خليفة ووسط مدينة دبي، نخلة جميرا، دبي فستيفال سيتي، دبي كريك هاربور، جميرا بيتش ريزيدنس، بلوواترز، برج العرب، مدينة إكسبو دبي، القرية العالمية، أتلانتس النخلة، ونخلة جبل علي، إضافة إلى مواقع سياحية وترفيهية وفندقية أخرى في مختلف أرجاء الإمارة، وصولاً إلى منطقة حتا.
وأكدت أن اختيار هذه المواقع جاء بعد دراسة شاملة للجوانب التنظيمية والأمنية واللوجستية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحضور، مع توزيع العروض على نطاق جغرافي واسع يخفف من الكثافة في المواقع الرئيسية.
وشددت اللجنة على جاهزية الفرق الميدانية لتأمين مواقع الألعاب النارية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الإرشادية، واستخدام وسائل النقل العامة، والتقيد بتوجيهات الجهات المختصة، بما يسهم في إنجاح الاحتفالات وخروجها بصورة حضارية تعكس مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاحتفال برأس السنة الميلادية.
