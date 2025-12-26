"دبي الصحية": 1900 كادر طبي ومستشفى ميداني لضمان أعلى مستويات الاستجابة العاجلة

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في ((دبي الصحية))، جاهزية المنظومة الصحية في إمارة دبي ضمن خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الاستجابة الطبية العاجلة والحفاظ على سلامة الجمهور في مختلف مواقع الاحتفال.

وأوضح باقر أن الخطة تشهد مشاركة 1900 من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والفرق المساندة، يعملون على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالتكامل مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مستشفى ميداني متكامل في منطقة برج خليفة، يضم 10 غرف علاجية مجهزة بالكامل بالأجهزة الطبية اللازمة، إضافة إلى قسم مخصص لرعاية الأطفال، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الصحية في واحدة من أكثر مناطق الاحتفال كثافة.

وأضاف أن ((دبي الصحية)) خصصت 6 مستشفيات و4 عيادات خارجية للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة خلال فترة الاحتفالات، إلى جانب توفير 20 سيارة مخصصة لنقل المرضى بعد تعافيهم، سواء إلى منازلهم أو لإعادتهم إلى مواقع الاحتفالات.

ولفت إلى تزويد 7 نقاط طبية موزعة على مناطق مختلفة بأطباء وممرضين مختصين من ((دبي الصحية))، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية الفورية للحالات الطارئة في مواقع التجمعات.

وأكد باقر استمرار تقديم خدمات الرعاية المنزلية خلال فترة الاحتفالات، بما يشمل التطبيب عن بُعد، وتوصيل الأدوية إلى المنازل، والزيارات المنزلية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم.80060