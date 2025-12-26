"دبي الصحية": 1900 كادر طبي ومستشفى ميداني لضمان أعلى مستويات الاستجابة العاجلة

"دبي الصحية": 1900 كادر طبي ومستشفى ميداني لضمان أعلى مستويات الاستجابة العاجلة
وأوضح باقر أن الخطة تشهد مشاركة 1900 من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والفرق المساندة، يعملون على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالتكامل مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء مستشفى ميداني متكامل في منطقة برج خليفة، يضم 10 غرف علاجية مجهزة بالكامل بالأجهزة الطبية اللازمة، إضافة إلى قسم مخصص لرعاية الأطفال، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الصحية في واحدة من أكثر مناطق الاحتفال كثافة.
وأضاف أن ((دبي الصحية)) خصصت 6 مستشفيات و4 عيادات خارجية للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة خلال فترة الاحتفالات، إلى جانب توفير 20 سيارة مخصصة لنقل المرضى بعد تعافيهم، سواء إلى منازلهم أو لإعادتهم إلى مواقع الاحتفالات.
ولفت إلى تزويد 7 نقاط طبية موزعة على مناطق مختلفة بأطباء وممرضين مختصين من ((دبي الصحية))، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية الفورية للحالات الطارئة في مواقع التجمعات.
وأكد باقر استمرار تقديم خدمات الرعاية المنزلية خلال فترة الاحتفالات، بما يشمل التطبيب عن بُعد، وتوصيل الأدوية إلى المنازل، والزيارات المنزلية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم.80060
