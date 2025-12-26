جاهزية متكاملة لدفاع مدني دبي لتأمين احتفالات رأس السنة

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي اكتمال استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الجمهور واستمرارية الفعاليات في مختلف مناطق الإمارة.

وأكد اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد القائد العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، أن فرق الدفاع المدني أنهت استعداداتها الميدانية والفنية عبر تنفيذ تمارين مسبقة وسيناريوهات افتراضية تحاكي مختلف الحالات الطارئة المحتملة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة وتعزيز التنسيق بين الفرق التخصصية.

وأوضح أن الخطة تعتمد على تواجد أكثر من 1500 رجل إطفاء من مختلف الوحدات، مدعومين بـ أكثر من 300 مركبة إطفاء وإنقاذ موزعة على مواقع الاحتفالات والمناطق الحيوية، إلى جانب فرق إسناد جاهزة للتدخل من مراكز الدفاع المدني في الإمارة عند الحاجة.

وأشار المطوع إلى أن منظومة الاستجابة خلال احتفالات رأس السنة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تحليل البيانات الميدانية، وتسريع اتخاذ القرار، وتوجيه الفرق والآليات بكفاءة أعلى، بما يعزز مستوى الأمان ويضمن التعامل السريع مع أي طارئ.

وأضاف أن الاستعدادات تشمل مراحل استباقية من التفتيش الميداني والتأكد من جاهزية أنظمة السلامة والحماية من الحريق في المباني والمنشآت المرتبطة بالفعاليات، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن منظومة السلامة الذكية التي تعمل على مدار الساعة.

ودعا أفراد الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتعاون مع الفرق الميدانية، مؤكداً أن سلامة الجميع تمثل أولوية قصوى، وأن جاهزية الدفاع المدني بدبي تعكس حرص الإمارة على تنظيم احتفالات آمنة تليق بمكانتها العالمية.