طرق دبي.. خطة مرورية وتشغيلية متكاملة لاحتفالات رأس السنة

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن خطة مرورية وتشغيلية متكاملة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، تتضمن إغلاقات وتحويلات مرورية تدريجية في محيط منطقة وسط مدينة دبي، بهدف تنظيم الحركة المرورية وضمان سلامة الجمهور وانسيابية التنقل خلال فترة الاحتفالات.

وأوضحت الهيئة أن الإغلاقات ستبدأ اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً في عدد من الطرق الرئيسة، من بينها شارع الاستقلال، وشارع المركز المالي السفلي، وشارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، إضافة إلى شارع برج خليفة، على أن تتوسع الإغلاقات تدريجياً وفقاً للكثافة المرورية وتوافد الجمهور.

وبيّنت أن شارع المركز المالي العلوي سيشهد إغلاقاً اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً، فيما سيتم إغلاق شارع الملوك بدءاً من الساعة الثامنة مساءً، ضمن إجراءات مرحلية تهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية في محيط مواقع الاحتفال.

كما أشارت الهيئة إلى أن شارع الشيخ زايد سيخضع لإغلاق جزئي اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساءً، على أن يتم إغلاقه بالكامل من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء 31 ديسمبر وحتى الساعة الثانية صباح يوم الجمعة 2 يناير، وذلك لإتاحة المجال أمام حركة الحشود وتنفيذ العروض الاحتفالية بأعلى معايير السلامة،

وفيما يتعلق بحركة النقل الجماعي، أكدت الهيئة استمرار تشغيل مترو دبي وتكثيف الخدمات في المحطات القريبة من مواقع الاحتفال، خاصة محطات أبراج الإمارات، والمركز المالي، والمركز التجاري العالمي، والخليج التجاري، ومحطة برج خليفة/دبي مول، بما يضمن سهولة وصول الجمهور ومغادرتهم بأمان.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات الجمهور إلى التخطيط المسبق للرحلات، واستخدام وسائل النقل العامة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة التحديثات المرورية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في إنجاح احتفالات رأس السنة وخروجها بالصورة المطلوبة.

إغلاقات

ضمن الخطة التشغيلية المرورية المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية، سيتم تنفيذ إغلاقات مرحلية على عدد من الطرق الرئيسة في محيط مواقع الاحتفال، وفق المواعيد التالية:

4:00 مساءً

شارع الاستقلال

شارع المستقبل

شارع المركز المالي السفلي

شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد

شارع برج خليفة

8:00 مساءً

شارع الملوك

9:00 مساءً

شارع المركز المالي العلوي

11:00 مساءً

شارع الشيخ زايد (إغلاق جزئي)

إغلاق كامل

شارع الشيخ زايد

من 6:00 صباح الأربعاء 31 ديسمبر

حتى 2:00 صباح الجمعة 2 يناير 2026