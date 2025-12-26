دبي تعلن جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة واستقبال العام الجديد

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي اكتمال جاهزية خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، مؤكدة تنسيقها الكامل مع الجهات المعنية لتنفيذ منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والأمنية والخدمية، بما يضمن سلامة الجمهور وانسيابية الحركة في مواقع الاحتفال، ويعكس المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة كوجهة رئيسية للاحتفال بالعام الجديد.

وأكدت اللجنة أن الخطة تعتمد على انتشار ميداني واسع تشارك فيه 9,884 عنصراً من شرطة دبي، مدعومين بـ 1,625 دورية أمنية، و36 دراجة هوائية لتعزيز سرعة التنقل في المناطق الحيوية، إضافة إلى 34 منصة إنقاذ و37 خيمة دعم، و53 زورقاً للإنقاذ لتأمين الواجهات البحرية والمناطق الساحلية.

وفي جانب الطوارئ والاستجابة السريعة، جرى دعم الخطة بـ 1,754 من أفراد الدفاع المدني و165 مركبة إطفاء، إلى جانب 635 كادراً إسعافياً و236 سيارة إسعاف، مع الاستفادة من 12 مستشفى وعيادة قريبة من مواقع الاحتفالات، لضمان أعلى مستويات الجاهزية الطبية.

كما تشمل الخطة مشاركة 1,900 من الكادر الطبي، و800 موظف من بلدية دبي، إضافة إلى 2,675 موظفاً من بلدية دبي لدعم الجوانب الخدمية والتنظيمية، إلى جانب 13,502 عنصر أمن خاص و18,000 مركبة فاخرة "ليموزين" لتنظيم حركة التنقل.

وفيما يتعلق بإدارة الحشود وحركة المواصلات، تم تخصيص 107 قطارات، و1,300 حافلة نقل عام، و14,000 مركبة أجرة، إضافة إلى 5,565 موظفاً من هيئة الطرق والمواصلات لضمان انسيابية الحركة والوصول الآمن إلى مواقع الاحتفال.

وأكدت اللجنة أن الخطة ترتكز على أعلى معايير السلامة والتنظيم، مع جاهزية غرف العمليات على مدار الساعة، والتنسيق المباشر بين الجهات المعنية، والاستجابة الفورية لأي طارئ عبر أرقام الطوارئ المعتمدة 999 و901 و998، بما يضمن تجربة احتفالية آمنة للجمهور في ليلة رأس السنة.