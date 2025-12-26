تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4، وفي مناطق البادية 15 - 3، وفي مناطق السهول 14 - 5، وفي الأغوار الشمالية 21 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 22 - 11 درجة مئوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment