تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4، وفي مناطق البادية 15 - 3، وفي مناطق السهول 14 - 5، وفي الأغوار الشمالية 21 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 22 - 11 درجة مئوية.

