إصابة رضيعة فلسطينية بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية

2025-12-26 01:05:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيبت رضيعة فلسطينية جراء هجوم نفّذه مستوطنون على منزل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الفلسطيني ، بينما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية توقيف خمسة مستوطنين للاشتباه بضلوعهم في الاعتداء.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بإصابة "الرضيعة ميار الشلالدة (8 أشهر) بجروح في الوجه والرأس" جراء "هجوم للمستعمرين على منازل المواطنين في بلدة سعير شمال شرق الخليل" بالضفة الغربية.
وأوضحت أنه تمّ نقل الطفلة إلى المستشفى حيث "وصفت إصابتها بالمتوسطة، كما لحقت أضرار كبيرة بممتلكات ومنازل المواطنين".

