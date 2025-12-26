إصابة رضيعة فلسطينية بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية

403
إصابة رضيعة فلسطينية بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيبت رضيعة فلسطينية جراء هجوم نفّذه مستوطنون على منزل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الفلسطيني ، بينما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية توقيف خمسة مستوطنين للاشتباه بضلوعهم في الاعتداء.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بإصابة "الرضيعة ميار الشلالدة (8 أشهر) بجروح في الوجه والرأس" جراء "هجوم للمستعمرين على منازل المواطنين في بلدة سعير شمال شرق الخليل" بالضفة الغربية.
وأوضحت أنه تمّ نقل الطفلة إلى المستشفى حيث "وصفت إصابتها بالمتوسطة، كما لحقت أضرار كبيرة بممتلكات ومنازل المواطنين".
