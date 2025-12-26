الجامعة العربية تدعو إلى تجنب التصعيد في اليمن

خبرني - دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تجنب التصعيد وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني والتمسك بوحدة البلاد، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، مضيفاً أن تلك التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني.

وجدد أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية، التذكير بالموقف العربي الموحد بشأن الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، واستمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط دعا الأطراف اليمنية، لا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى التزام خفض التصعيد، وعدم المساس بوحدة البلاد، وتجنيب الشعب اليمني المزيد من التداعيات السلبية.

وأوضح، أن قضية الجنوب لها أبعاد تاريخية واجتماعية معلومة يتعين النظر فيها في إطار حوار سياسي شامل بين الأطراف اليمنية بهدف الوصول إلى تسوية مستدامة تعالج جذور الأزمة ومسبباتها، مؤكداً أن حل المشكلات لن يتحقق سوى عبر الحوار، وليس بفرض الأمر الواقع أو تهديد وحدة البلاد.

كما رحب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصومالية لضمان عقد أول انتخابات بلدية بالاقتراع المباشر منذ عام 1969 واعتبرها خطوة هامة وإيجابية تعزز المواطنة، والشرعية الدستورية، وتسهم في دعم السلم الأهلي والتنمية، وناشد القوى السياسية الصومالية إلى تغليب منطق الحوار والوفاق الوطني لتخطي التحديات الأمنية والسياسية المختلفة سواء في مواجهة الإرهاب أو تعزيز مسار بناء الدولة.

وأشار الأمين العام إلى أن جامعة الدول العربية تتابع باهتمام كبير سير العملية الانتخابية في العاصمة مقديشو، وتعتبرها خطوة هامة على طريق ترسيخ المشاركة الشعبية وتعزيز مسار الانتقال من النظام الانتخابي غير المباشر المعمول بنظام الاقتراع العام المباشر "شخص واحد، صوت واحد" حسب نص الدستور الانتقالي الصومالي.

وأكد استعداد الجامعة العربية لتقديم كل ما يلزم من مساندة سياسية وفنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الصومالية، واستمرار دعمها للتطلعات المشروعة للشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والازدهار واستعادة دور الدولة الوطنية.

ورحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في جمهورية الصومال الفيدرالية والتي تعد الأولى منذ عام 1969، معتبرًا أنها خطوة مفصلية ومهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسار الديمقراطية والمواطنة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

وأشار في بيان صادر عن البرلمان العربي، إلى أن هذه الانتخابات ستكون لها انعكاسات داخلية إيجابية، خاصة في دعم جهود الصومال في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتغليب لغة الحوار.

كما أكد اليماحي، دعم البرلمان العربي التام لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال، وبما يلبي تطلعات الشعب الصومالي في التقدم والازدهار.

