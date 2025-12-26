500 مليون تواصل عبر منصات الاتحاد الرقمية خلال كأس العرب

500 مليون تواصل عبر منصات الاتحاد الرقمية خلال كأس العرب
عمان 26 كانون الأول (بترا)- حققت منصات الاتحاد الرقمية أرقامًا لافتة وتفاعلاً جماهيريًا واسعًا خلال مشاركة منتخب النشامى في بطولة كأس العرب فيفا 2025، التي توّج فيها المنتخب وصيفًا للبطولة، لترتقي معها المؤشرات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة.
وسجلت منصات الاتحاد خلال البطولة أكثر من 500 مليون تواصل رقمي، وأكثر من 20 مليون تفاعل، عبر محتوى متنوع تخطى 1500 مادة إعلامية شملت الأخبار والصور ومقاطع الفيديو والقصص المصورة، إضافة إلى كواليس المباريات والتدريبات، في إطار تعزيز التواصل مع جماهير النشامى.
وتخطت منصة إنستغرام حاجز المليون متابع، ليصل عدد المتابعين إلى 1.13 مليون، مع تسجيل أكثر من 375 مليون مشاهدة وقرابة 12 مليون تفاعل، فيما بلغت الزيادة في عدد المتابعين خلال البطولة أكثر من 237 ألف متابع جديد، بنسبة نمو بلغت 26.5%.
كما شهدت منصة فيس بوك تسجيل أكثر من 102 مليون مشاهدة، وأكثر من 5 ملايين تفاعل، مع ارتفاع عدد المتابعين إلى 870 ألف متابع، بزيادة بلغت 96 ألف متابع جديد خلال فترة البطولة، وبنسبة نمو وصلت إلى 12.4%.
على صعيد منصة يوتيوب، فقد تخطت حاجز 300 ألف مشترك، وسجل المحتوى أكثر من 10 ملايين وصول، فيما شهدت منصة X تسجيل أكثر من 7 مليون وصول و2 مليون مشاهدة.
وشهد التطبيق الرسمي للاتحاد والموقع الإلكتروني تسجيل أكثر من 8 ملايين زيارة وتفاعل خلال البطولة.
ويشكّل هذا التميّز الرقمي نتاج رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير وتعزيز المحتوى الرقمي، وتحسين التفاعل الجماهيري، بما يتناسب مع تطلعات المرحلة المقبلة.
26/12/2025 08:19:43
