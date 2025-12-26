500 مليون تواصل عبر منصات الاتحاد الرقمية خلال كأس العرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- حققت منصات الاتحاد الرقمية أرقامًا لافتة وتفاعلاً جماهيريًا واسعًا خلال مشاركة منتخب النشامى في بطولة كأس العرب فيفا 2025، التي توّج فيها المنتخب وصيفًا للبطولة، لترتقي معها المؤشرات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة.

وسجلت منصات الاتحاد خلال البطولة أكثر من 500 مليون تواصل رقمي، وأكثر من 20 مليون تفاعل، عبر محتوى متنوع تخطى 1500 مادة إعلامية شملت الأخبار والصور ومقاطع الفيديو والقصص المصورة، إضافة إلى كواليس المباريات والتدريبات، في إطار تعزيز التواصل مع جماهير النشامى.

وتخطت منصة إنستغرام حاجز المليون متابع، ليصل عدد المتابعين إلى 1.13 مليون، مع تسجيل أكثر من 375 مليون مشاهدة وقرابة 12 مليون تفاعل، فيما بلغت الزيادة في عدد المتابعين خلال البطولة أكثر من 237 ألف متابع جديد، بنسبة نمو بلغت 26.5%.

كما شهدت منصة فيس بوك تسجيل أكثر من 102 مليون مشاهدة، وأكثر من 5 ملايين تفاعل، مع ارتفاع عدد المتابعين إلى 870 ألف متابع، بزيادة بلغت 96 ألف متابع جديد خلال فترة البطولة، وبنسبة نمو وصلت إلى 12.4%.

على صعيد منصة يوتيوب، فقد تخطت حاجز 300 ألف مشترك، وسجل المحتوى أكثر من 10 ملايين وصول، فيما شهدت منصة X تسجيل أكثر من 7 مليون وصول و2 مليون مشاهدة.

وشهد التطبيق الرسمي للاتحاد والموقع الإلكتروني تسجيل أكثر من 8 ملايين زيارة وتفاعل خلال البطولة.

ويشكّل هذا التميّز الرقمي نتاج رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير وتعزيز المحتوى الرقمي، وتحسين التفاعل الجماهيري، بما يتناسب مع تطلعات المرحلة المقبلة.

--(بترا)

خ خ/م ق

26/12/2025 08:19:43





دليل ال

مركز تدريب روابط م



حدث في مثل ه

المقالات المخ صورة و

آخر الأخبار مباريات الأسبوع الأخير من بطولة الدرع تنطل 500 مليون تواصل عبر منصات الاتحاد الرقمية خلال كأس الجامعة العربية تدعو إلى تجنب التصعيد في الأرصاد: منخفضان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية وكالة الأنباء الأردنيةعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة