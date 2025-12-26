مباريات الأسبوع الأخير من بطولة الدرع تنطلق غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- تفتتح يوم غد السبت مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من منافسات بطولة درع الاتحاد لكرة القدم.

ويلتقي غدًا الرمثا مع الحسين عند الرابعة مساءً على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، تليه مواجهة الأهلي مع السرحان عند السابعة مساءً على ذات الملعب.

وتتواصل المباريات الأحد، حيث يلتقي البقعة مع الجزيرة عند الرابعة مساءً على ستاد الأمير محمد، ثم يواجه شباب الأردن نظيره السلط عند السابعة مساءً على الملعب ذاته، ويلاقي الفيصلي نظيره الوحدات عند السابعة مساءً على ستاد عمان الدولي.

وينتظر فريق الفيصلي تتويجه بلقب البطولة بعد أن ابتعد بصدارة الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق 4 نقاط عن اقرب مطارديه، ليحسم اللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

وأقيمت بطولة درع الاتحاد بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الذي حقق أعلى عدد من النقاط، ليتأهل للمشاركة في بطولة كأس السوبر للموسم المقبل.

--(بترا)

خ خ/م ق

26/12/2025 08:50:08





دليل ال

مركز تدريب روابط م



حدث في مثل ه

المقالات المخ صورة و

آخر الأخبار مباريات الأسبوع الأخير من بطولة الدرع تنطل 500 مليون تواصل عبر منصات الاتحاد الرقمية خلال كأس الجامعة العربية تدعو إلى تجنب التصعيد في الأرصاد: منخفضان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية وكالة الأنباء الأردنيةعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة