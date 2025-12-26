ترامب: نفذنا ضربات ضد تنظيم داعش في نيجيريا

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن القوات الأميركية نفذت ضربات عدة قوية ودامية ضد "تنظيم داعش" في شمال غرب نيجيريا، متوعدا بشن مزيد من الضربات إذا استمر مسلحو التنظيم في قتلهم للمسيحيين.

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "نفذت وزارة الحرب ضربات عدة متقنة" في يوم عيد الميلاد ضد أهداف لتنظيم "داعش".

أضاف "سبق وحذرت هؤلاء الإرهابيين من أنهم إذا لم يتوقفوا عن ذبح المسيحيين، سيترتب عليهم دفع ثمن باهظ، والليلة كان هناك ثمن تم دفعه".

وتابع ترامب "ليبارك الله جيشنا"، متمنيا "عيد ميلاد مجيد للجميع، بما في ذلك الإرهابيين القتلى الذين سيكون عددهم أكبر بكثير إذا واصلوا ارتكابهم المذابح بحق المسيحيين".

وأعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا في منشور على منصة اكس أنها نفذت ضربة "بناء على طلب السلطات النيجيرية (...) أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي تنظيم "داعش"".

وأشاد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عبر منصة اكس بجاهزية وزارته للتحرك في نيجيريا، معربا عن امتنانه "لدعم الحكومة النيجيرية وتعاونها".

وهذه الضربات هي الأولى التي تقوم بها القوات الأميركية في نيجيريا في عهد ترامب، وتأتي بعد انتقاد الرئيس الجمهوري بشكل غير متوقع في شهري أكتوبر و نوفمبر للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، معتبرا أن المسيحيين هناك يواجهون "تهديدا وجوديا" يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".

وترفض الحكومة النيجيرية ومحللون مستقلون وضع النزاع في البلاد في إطار الاضطهاد الديني، وهي الرواية التي يستخدمها اليمين المسيحي في الولايات المتحدة وأوروبا منذ فترة طويلة.