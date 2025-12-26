ترامب: نفذنا ضربات ضد تنظيم داعش في نيجيريا
وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "نفذت وزارة الحرب ضربات عدة متقنة" في يوم عيد الميلاد ضد أهداف لتنظيم "داعش".
أضاف "سبق وحذرت هؤلاء الإرهابيين من أنهم إذا لم يتوقفوا عن ذبح المسيحيين، سيترتب عليهم دفع ثمن باهظ، والليلة كان هناك ثمن تم دفعه".
وتابع ترامب "ليبارك الله جيشنا"، متمنيا "عيد ميلاد مجيد للجميع، بما في ذلك الإرهابيين القتلى الذين سيكون عددهم أكبر بكثير إذا واصلوا ارتكابهم المذابح بحق المسيحيين".
وأعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا في منشور على منصة اكس أنها نفذت ضربة "بناء على طلب السلطات النيجيرية (...) أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي تنظيم "داعش"".
وأشاد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عبر منصة اكس بجاهزية وزارته للتحرك في نيجيريا، معربا عن امتنانه "لدعم الحكومة النيجيرية وتعاونها".
وهذه الضربات هي الأولى التي تقوم بها القوات الأميركية في نيجيريا في عهد ترامب، وتأتي بعد انتقاد الرئيس الجمهوري بشكل غير متوقع في شهري أكتوبر و نوفمبر للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، معتبرا أن المسيحيين هناك يواجهون "تهديدا وجوديا" يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".
وترفض الحكومة النيجيرية ومحللون مستقلون وضع النزاع في البلاد في إطار الاضطهاد الديني، وهي الرواية التي يستخدمها اليمين المسيحي في الولايات المتحدة وأوروبا منذ فترة طويلة.
