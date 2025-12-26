الذهب والفضة عند مستويات قياسية جديدة

MENAFN - Al-Bayan) قفزت أسعار الذهب والفضة وسجلت مستويات قياسية جديدة اليوم الجمعة مدفوعة بالطلب على ‌الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مجدداً العام المقبل، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار البلاتين والبلاديوم هي الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4502.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسياً جديداً عند 4530.60 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.⁠7 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولاراً للأوقية.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 74.35 دولاراً للأوقية، قبل أن تسجل أعلى مستوى لها ​على الإطلاق عند 75.14 دولاراً.

وحوم الدولار قرب ​أدنى مستوى في شهرين ​الذي سجله يوم الأربعاء.

وسجل الذهب أداء مبهرا في عام 2025 إذ صعد 72 بالمئة ‌حتى الآن وحطم المستويات ‌القياسية لأسعاره واحدا تلو الآخر.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بعدد من العوامل من بينها خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات المزيد من التيسير النقدي، إلى جانب الغموض الجيوسياسي، والطلب القوي من ​البنوك المركزية مع ​سعي الدول إلى تقليل استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية والدولار، بالإضافة إلى ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.

أما أسعار الفضة فقفزت ‍158 بالمئة منذ بداية العام متجاوزة الذهب بكثير ومخترقة حاجز 75 دولارا، مدفوعة بنقص المخزونات، وإدراجها على القائمة الأمريكية للمعادن الحرجة، والطلب الصناعي القوي.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تظهر أداة فيد ووتش أن المتداولين لا يزالون يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.

وعادة ما تتجه الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب إلى الارتفاع في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وقفز البلاتين ثمانية في المئة ووصل لمستوى غير مسبوق عند 2413.62 للأوقية بحلول الساعة 0304 بتوقيت جرينتش.

وارتفع البلاديوم 4.4 بالمئة إلى ‍1757.25 دولاراً للأوقية.