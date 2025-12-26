النفط يرتفع مع تقييم السوق لاحتمالات اضطراب الإمدادات الفنزويلية

MENAFN - Al-Bayan) صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن أمرت الولايات المتحدة بزيادة الضغط ‌الاقتصادي على شحنات النفط الفنزويلية ونفذت ضربات جوية ضد مسلحي تنظيم "داعش" في شمال غرب نيجيريا بناء على طلب من الحكومة النيجيرية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.⁠4 بالمئة إلى 62.48 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة أيضا إلى 58.58 دولاراً للبرميل.

ورغم أن حقول النفط النيجيرية تقع بشكل رئيسي في جنوب البلاد فإن الضربات ​الجوية تزيد من المخاطر الجيوسياسية.

وكلف البيت الأبيض القوات ​العسكرية الأمريكية بالتركيز على "​فرض حظر" على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل، مما ‌يشير إلى أن ‌واشنطن تركز حالياً على استخدام الوسائل الاقتصادية وليس العسكرية للضغط على كراكاس.

ورغم ذلك، تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، في ​وقت يدرس فيه ​المستثمرون آفاق النمو الاقتصادي الأمريكي ويقيّمون احتمالات اضطراب الإمدادات بما في ذلك من فنزويلا.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض بنحو 16 بالمئة و18 بالمئة على التوالي هذا العام، في أكبر انخفاض لهما منذ أن قوضت جائحة كوفيد-19 الطلب على النفط. ومن المتوقع أن تتجاوز الإمدادات ‍الطلب في العام المقبل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية يوم الاثنين، في وقت متأخر عن المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد. ومن المفترض أن توفر البيانات صورة عن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.