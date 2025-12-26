النفط يرتفع مع تقييم السوق لاحتمالات اضطراب الإمدادات الفنزويلية

النفط يرتفع مع تقييم السوق لاحتمالات اضطراب الإمدادات الفنزويلية
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 62.48 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة أيضا إلى 58.58 دولاراً للبرميل.
ورغم أن حقول النفط النيجيرية تقع بشكل رئيسي في جنوب البلاد فإن الضربات الجوية تزيد من المخاطر الجيوسياسية.
وكلف البيت الأبيض القوات العسكرية الأمريكية بالتركيز على "فرض حظر" على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل، مما يشير إلى أن واشنطن تركز حالياً على استخدام الوسائل الاقتصادية وليس العسكرية للضغط على كراكاس.
ورغم ذلك، تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، في وقت يدرس فيه المستثمرون آفاق النمو الاقتصادي الأمريكي ويقيّمون احتمالات اضطراب الإمدادات بما في ذلك من فنزويلا.
ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض بنحو 16 بالمئة و18 بالمئة على التوالي هذا العام، في أكبر انخفاض لهما منذ أن قوضت جائحة كوفيد-19 الطلب على النفط. ومن المتوقع أن تتجاوز الإمدادات الطلب في العام المقبل.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية يوم الاثنين، في وقت متأخر عن المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد. ومن المفترض أن توفر البيانات صورة عن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment