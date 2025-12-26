الذهب يرتفع إلى 4502.75 دولار للأوقية

MENAFN - Al-Bayan) قفزت أسعار الذهب وسجلت مستويات قياسية جديدة اليوم الجمعة مدفوعة بالطلب على ‌الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مجددا العام المقبل، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار البلاتين والبلاديوم هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4502.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4530.60 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.⁠7 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولار للأوقية.

وحوم الدولار قرب ​أدنى مستوى في شهرين ​الذي سجله يوم الأربعاء.

وسجل الذهب أداء مبهرا في عام 2025 إذ صعد 72 بالمئة ‌حتى الآن وحطم المستويات ‌القياسية لأسعاره واحدا تلو الآخر.

وجاء هذا الأداء مدعوما بعدد من العوامل من بينها خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات المزيد من التيسير النقدي، إلى جانب الغموض الجيوسياسي، والطلب القوي من ​البنوك المركزية مع ​سعي الدول إلى تقليل استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية والدولار، بالإضافة إلى ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.