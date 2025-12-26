لا برودة مفرطة ولا أجواء خانقة.. هذه درجة الحرارة المثالية للمنزل

MENAFN - Al-Bayan) في سبعينيات القرن الماضي طُبقت قاعدة تقضي بضبط التدفئة المنزلية على 19 درجة مئوية خلال فصل الشتاء وكان الهدف منها تحقيق التوازن بين الراحة وترشيد استهلاك الطاقة..

لكن وكالات الصحة العامة وخبراء الطاقة أعادوا النظر في هذه القاعدة القديمة في ضوء الأبحاث الحديثة التي تتناول درجة الحرارة الداخلية، وجودة العزل، وكفاءة أنظمة التدفئة.

تشير رؤى جديدة إلى أن الحفاظ على بيئة داخلية أكثر دفئاً وثباتاً قد لا يكون مفيداً للصحة فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى خفض استهلاك الطاقة بشكل عام.

ويحذر خبراء الصحة من أن انخفاض درجات الحرارة الداخلية قد يُفاقم أمراض الجهاز التنفسي ويؤدي إلى مشاكل هيكلية طويلة الأمد في المباني.

ويشير محللو الطاقة إلى أن ضبط منظم الحرارة على درجات منخفضة للغاية قد يؤدي إلى أنماط تدفئة غير فعالة، لا سيما في المنازل الحديثة ذات القدرة العالية على الاحتفاظ بالحرارة.

فصول الأرض تتغير

توصي جهات مثل منظمة الصحة العالمية بأهداف مرنة لدرجة الحرارة تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، وذلك بحسب الاستخدام ونوع الغرفة.

ويعكس هذا التغيير التطورات في مجال العزل، وأنظمة التحكم الرقمي في المناخ، وفهماً أفضل لكيفية تأثير ثبات درجة الحرارة على الصحة وصيانة المنزل.

تُشير السلطات الصحية بشكل متزايد إلى أن البيئات الداخلية التي تقل درجة حرارتها عن 18 درجة مئوية تُعد عامل خطر، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والرضع والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

أضرار الهواء البارد

وتؤكد منظمة الصحة العالمية في إرشاداتها الرسمية المتعلقة بالسكن والصحة أن التعرض المطول للهواء البارد داخل المباني قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.

تنصح مؤسسة توفير الطاقة في المملكة المتحدة الأسر بضبط منظمات الحرارة على أدنى مستوى مريح بين 18 و21 درجة مئوية.

وتشير المؤسسة إلى أن خفض درجة الحرارة من 22 إلى 21 درجة مئوية قد يوفر ما يصل إلى 90 جنيهًا إسترلينياً سنوياً في بريطانيا العظمى، أو 80 جنيهاً إسترلينياً في أيرلندا الشمالية. لكن السماح لدرجات الحرارة الداخلية بالانخفاض عن 18 درجة مئوية قد يؤدي إلى تكثف مفرط للرطوبة، وظهور العفن الذي قد يكون ضاراً، لا سيما في المنازل غير جيدة التهوية أو سيئة العزل.

التحكم في الرطوبة أمر ضروري للتدفئة الصحية

تُعدّ الرطوبة العالية داخل المباني من المخاطر الأخرى المرتبطة بالبيئات غير المُدفأة جيداً، فالأسطح الباردة تُكثّف الرطوبة المحمولة جوًا، مما يؤدي إلى رطوبة مستمرة وتكوّن العفن. ويساعد الحفاظ على درجة حرارة داخلية ثابتة عند حوالي 20 درجة مئوية على التخفيف من هذه المشكلة، خاصةً عند دمجها مع التهوية الميكانيكية أو الطبيعية.

توصيات مهمة

توصي شركة هوم بيلدينغ باستخدام أجهزة قياس الرطوبة ، وأجهزة إزالة الرطوبة ، والتهوية السريعة للتحكم في الرطوبة.

كما أن فتح النوافذ يومياً لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق يسمح بخروج الهواء الرطب الراكد. وفي الحمامات والمطابخ، تظل مراوح الشفط ضرورية لإزالة الرطوبة من مصدرها.

قد تتشكل بقع رطوبة خفية خلف الأثاث أو داخل تجاويف الجدران في الغرف الباردة التي تفتقر إلى التهوية. ومع مرور الوقت، يؤثر ذلك على صحة شاغلي المبنى وسلامة هيكله، ويُعتبر الحفاظ على نسبة الرطوبة النسبية داخل المبنى أقل من 60% عتبة وقائية عامة.