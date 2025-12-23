أفعى بطول 15 متراً تهاجم مروحية.. ما حقيقة أسطورة ثعبان الكونغو؟

MENAFN - Al-Bayan) ">أعاد تقرير علمي حديث إحياء الجدل حول واحدة من أكثر القصص إثارة في تاريخ علم الحيوانات الخفية، وهي أسطورة "أفعى الكونغو" التي يُزعم أن طولها يصل إلى 15 مترا، في رواية تعود إلى أكثر من 60 عاماً ولا تزال تثير اهتمام الباحثين والجمهور على حد سواء.

وتستند القصة إلى شهادة العقيد البلجيكي في سلاح الجو، ريمي فان ليرده، الذي خدم خلال الحرب العالمية الثانية، وادّعى أنه شاهد أفعى عملاقة عام 1959 أثناء تحليقه بطائرة مروحية فوق غابات إقليم كاتانغا في الكونغو، التي كانت آنذاك تحت الحكم البلجيكي، ووفق روايته، فقد اقتربت المروحية إلى مسافة تقل عن عشرة أمتار من الأفعى، قبل أن ترفع هذه الأخيرة عنقها عدة أمتار، في مشهد وصفه بأنه "مخيف ولا يُنسى"، وفقا لما نشره موقع iflscience.

وقال فان ليرده في مقابلة تلفزيونية بُثّت عام 1980 ضمن برنامج Mysterious World الذي قدّمه كاتب الخيال العلمي الشهير آرثر سي كلارك، إن طول الأفعى كان يقارب 50 قدما، وإن رأسها وحده كان بعرض قدمين وطول ثلاثة أقدام، مشيرا إلى أنها كانت قادرة "على ابتلاع إنسان كامل".

وأثار هذا الادعاء اهتماما واسعا، لا سيما أن فان ليرده كان يُعرف بكونه طيارا محترفا يتمتع بخبرة كبيرة في تقدير المسافات والأحجام من الجو، كما أنه التقط صورة بالأبيض والأسود للكائن المزعوم، رغم أن جودة الصورة المتدنية حالت دون التحقق العلمي منها.

غير أن علماء الأحياء والزواحف يشككون بشدة في صحة هذه الرواية، فبحسب البيانات العلمية المعروفة، فإن أكبر أفعى تعيش في حوض الكونغو هي الأصلة الصخرية الإفريقية، التي نادرا ما يتجاوز طولها ستة أمتار، حتى في أكبر الحالات الموثقة.

ويؤكد الخبراء أن وجود أفعى بطول 15 مترا كان سيتطلب أدلة مادية قاطعة، مثل بقايا عظمية أو تسجيلات واضحة، وهو ما لم يتوفر حتى اليوم.

وتندرج قصة "أفعى الكونغو" ضمن سلسلة من الروايات الأسطورية المرتبطة بغابات إفريقيا الوسطى، أبرزها كائن "موكيلي-مبيمبي" الغامض، الذي يُقال إنه يشبه ديناصورا طويل العنق، ويرجّح معظم العلماء أن هذه المشاهدات ناتجة عن التباس بصري لحيوانات كبيرة مثل الأفيال أو وحيد القرن، خاصة في بيئات الغابات الكثيفة.

ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتلاعب البصري، يحذّر باحثون من احتمال ظهور موجة جديدة من الخدع المتقنة المرتبطة بمخلوقات أسطورية، ما يزيد من صعوبة التمييز بين الأسطورة والواقع العلمي.

وبينما تبقى رواية فان ليرده جزءا من تراث القصص الغامضة، يؤكد العلماء أن الأدلة المتاحة حتى الآن لا تدعم وجود أفعى عملاقة بهذا الحجم، لتظل القصة مثالا كلاسيكيا على التقاء الخيال الشعبي بالفضول العلمي.

