عضوية الأردن في لجنة السدود الدولية تشكل خطوة استراتيجية لتقوية الأمن المائي
(MENAFN) تشكل السدود في الأردن ركيزة أساسية في التصدي لإحدى أكثر أزمات المياه تعقيدًا على مستوى العالم، حيث تتداخل محدودية الموارد مع الزيادة المستمرة في الطلب وتأثيرات التغير المناخي المتصاعدة.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الإدارة المستدامة للسدود كخيار استراتيجي لا يمكن تأجيله، ليس فقط لتأمين الاحتياجات اليومية من المياه، وإنما أيضًا للحفاظ على الأمن المائي على المدى الطويل وضمان استمراريته.
وفي هذا الإطار، جاء انضمام الأردن إلى اللجنة الدولية للسدود (ICOLD) خلال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة التي عُقدت في مدينة تشنغدو الصينية في أيار (مايو) الماضي، ليشكل نقطة تحول مهمة في مسار تطوير قطاع السدود. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على الحضور في إطار دولي، بل تتعداه إلى الاندماج العملي في شبكة عالمية متخصصة بتبادل الخبرات والمعرفة المتقدمة، لا سيما في مجالات تصميم السدود، وضمان سلامتها، وإدارتها في ظل المتغيرات المناخية المتسارعة.
وبحسب ما أفادت به تقارير لمسؤولين وخبراء في قطاعي المياه والري، فإن هذه العضوية تتيح للأردن فرصة تقييم تجاربه الوطنية مقارنة بتجارب دول أخرى تواجه تحديات مائية مشابهة، والاستفادة من الخبرات العالمية والدروس المستخلصة لتقليل المخاطر ورفع كفاءة إدارة السدود وتعزيز دورها في دعم الأمن المائي الوطني.
