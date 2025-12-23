  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف

2025-12-23 01:04:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما جويا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على كييف، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي الأحد.
وقالت الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليغرام "تعمل قوات الدفاع الجوي على القضاء على التهديد في سماء العاصمة"، وحثت السكان على البقاء في الملاجئ لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.
ولم يذكر المسؤولون حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أو تسبب في وقوع أضرار. ولم يتضح على الفور النطاق الكامل للهجوم.

