الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف

الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما جويا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على كييف، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي الأحد.
وقالت الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليغرام "تعمل قوات الدفاع الجوي على القضاء على التهديد في سماء العاصمة"، وحثت السكان على البقاء في الملاجئ لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.
ولم يذكر المسؤولون حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أو تسبب في وقوع أضرار. ولم يتضح على الفور النطاق الكامل للهجوم.
