جامعة اليرموك من أفضل 5% من الجامعات على المستوى العربي للعام 2025

2025-12-23 01:04:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجسيدًا لرؤيتها القائمة على التميّز والريادة، حققت جامعة اليرموك تقدمًا أكاديميًا عربيًا لافتًا، إذ صُنِّفت ضمن أفضل 5% من الجامعات العربية في العام 2025، وفي المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات الأردنية، وفق نتائج التصنيف العربي للجامعات بنسخته الثالثة.
وفي قراءة لنتائج التصنيف، فقد خطت جامعة اليرموك إلى مراتب متقدمة مقارنة بنتائج النسخة الماضية، إذ وصلت إلى المرتبة 16 على مستوى الجامعات العربية من بين 236 جامعة شملها التصنيف، في حين احتلت المرتبة 39 في النسخة الماضية من بين 180 جامعة عربية.
ويقوم هذا التصنيف الأكاديمي العربي على مجلس التصنيف العربي للجامعات، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ويهدف إلى تقييم مؤشرات التعليم العالي وتعزيز التنافسية والتميّز المؤسسي في الجامعات العربية.
ويعتمد التصنيف أربعة محاور رئيسة هي جودة التعليم والتعلّم، والإنتاج البحثي، والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع، ويتم تقييم كل معيار من خلال تسعة مؤشرات مختارة بعناية، وذات أوزان محددة تضمن الموضوعية والشفافية والملاءمة، حيث تم التصنيف بشكل كامل من خلال نظام الأتمتة.
وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بأعلى معايير الجودة في التعليم، والتميّز في البحث العلمي، والتطوير في البيئة التعليمية، والتفاعل العلمي والبحثي مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والتعليمية المحلية والدولية، مشددًا على أن ما حققته الجامعة في هذا التصنيف جاء نتيجة جهود تراكمية بذلتها الكوادر الأكاديمية والإدارية، ويجسّد رؤيتها وخطتها الاستراتيجية القائمة على تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء مجتمع قوامه المعرفة والإبداع.
يُذكر أن 56 جامعة عربية جديدة دخلت إلى النسخة الثالثة من هذا التصنيف للعام 2025.

