سفير فلسطين بالقاهرة يقوم زيارة تضامنية للأسير المحرر رياض العمور

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة /PNN / في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع الأسرى المحررين المبعدين، قام سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، دياب اللوح، وبالتنسيق مع لجنة الأسرى المبعدين، بزيارة الأسير المحرر المبعد رياض العمور ، وذلك بعد نقله إلى مستشفى النيل لتلقي العلاج اللازم إثر وعكة صحية ألمّت به.

وتأتي هذه الزيارة ثمرةً للجهود الحثيثة التي بذلها رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج ونائبه اللواء ناصر عدوي في سبيل تأمين الرعاية الصحية اللازمة للأخ العمور.

وكان في استقبال الوفد منسق لجنة الأسرى المبعدين مع السفارة، الأسير المحرر والمبعد محمد زواهرة ، وبحضور كل من نائب السفير ناجي الناجي، ومسؤول الشؤون القنصلية طارق فانوس ، والمستشار الطبي فادي كساب ، ومسؤول أمن السفارة خالد عطية.

وتمنى الوفد الشفاء العاجل ودوام الصحة للاسير المحرر والمبعد رياض حبث اكد استمرار دعمه ووقوفه الكامل إلى جانب الاسرى الأبطال في كل مكان.