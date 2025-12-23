سفير فلسطين بالقاهرة يقوم زيارة تضامنية للأسير المحرر رياض العمور

سفير فلسطين بالقاهرة يقوم زيارة تضامنية للأسير المحرر رياض العمور
وتأتي هذه الزيارة ثمرةً للجهود الحثيثة التي بذلها رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج ونائبه اللواء ناصر عدوي في سبيل تأمين الرعاية الصحية اللازمة للأخ العمور.
وكان في استقبال الوفد منسق لجنة الأسرى المبعدين مع السفارة، الأسير المحرر والمبعد محمد زواهرة ، وبحضور كل من نائب السفير ناجي الناجي، ومسؤول الشؤون القنصلية طارق فانوس ، والمستشار الطبي فادي كساب ، ومسؤول أمن السفارة خالد عطية.
وتمنى الوفد الشفاء العاجل ودوام الصحة للاسير المحرر والمبعد رياض حبث اكد استمرار دعمه ووقوفه الكامل إلى جانب الاسرى الأبطال في كل مكان.
