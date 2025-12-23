أيوب بوعادي يشعل معركة جديدة بين الريال وسان جيرمان

أيوب بوعادي يشعل معركة جديدة بين الريال وسان جيرمان
خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن الصراع التقليدي بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان عاد مجدداً إلى الواجهة، وهذه المرة بسبب موهبة فرنسية - مغربية صاعدة فرضت نفسها بقوة على الساحة الأوروبية.
أشارت صحيفة ديفينسا سنترال إلى أن الحديث يدور حول أيوب بوعادي، لاعب وسط ليل البالغ من العمر 18 عاماً، الذي أصبح هدفاً مشتركاً لعملاقي القارة بعد المستويات اللافتة التي قدمها هذا الموسم.
وأوضحت الصحيفة "ريال مدريد، الذي رسّخ خلال السنوات الأخيرة سياسة الاستثمار في المواهب الشابة، وضع أيوب بوعادي ضمن دائرة اهتمامه لتعزيز خط الوسط بعناصر قادرة على الاستمرارية لسنوات طويلة، إذ إن النادي الملكي تابع اللاعب عن قرب عبر كشافيه في أكثر من مباراة، سواء في الدوري الفرنسي أو على الصعيد القاري، في إطار خطة مدروسة لبناء جيل جديد يقود الفريق مستقبلًا".
في المقابل، يتحرك باريس سان جيرمان بثقل واضح من أجل الظفر بخدمات أيوب بوعادي، حيث تؤكد تقارير فرنسية أن إدارة النادي الباريسي تراقب تطوره باهتمام كبير، وترى في اللاعب مشروع نجم قادم لخط الوسط، ويرغب في الاحتفاظ بهذه الموهبة داخل الكرة الفرنسية، خصوصاً في ظل المنافسة الشرسة من أندية أوروبية كبرى.
ولا تبدو المهمة سهلة أمام الطرفين، إذ نجح نادي ليل مؤخراً في تمديد عقد أيوب بوعادي حتى عام 2029، ما يمنحه قوة تفاوضية كبيرة. إدارة ليل تدرك القيمة الفنية والبدنية للاعب، ولن تفكر في فتح باب الرحيل إلا مقابل عرض مالي ضخم يعكس حجم الاهتمام المتزايد به، خاصة أن أندية أخرى تتابعه من بعيد.
