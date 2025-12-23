أيوب بوعادي يشعل معركة جديدة بين الريال وسان جيرمان

خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن الصراع التقليدي بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان عاد مجدداً إلى الواجهة، وهذه المرة بسبب موهبة فرنسية - مغربية صاعدة فرضت نفسها بقوة على الساحة الأوروبية.

أشارت صحيفة ديفينسا سنترال إلى أن الحديث يدور حول أيوب بوعادي، لاعب وسط ليل البالغ من العمر 18 عاماً، الذي أصبح هدفاً مشتركاً لعملاقي القارة بعد المستويات اللافتة التي قدمها هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة "ريال مدريد، الذي رسّخ خلال السنوات الأخيرة سياسة الاستثمار في المواهب الشابة، وضع أيوب بوعادي ضمن دائرة اهتمامه لتعزيز خط الوسط بعناصر قادرة على الاستمرارية لسنوات طويلة، إذ إن النادي الملكي تابع اللاعب عن قرب عبر كشافيه في أكثر من مباراة، سواء في الدوري الفرنسي أو على الصعيد القاري، في إطار خطة مدروسة لبناء جيل جديد يقود الفريق مستقبلًا".

في المقابل، يتحرك باريس سان جيرمان بثقل واضح من أجل الظفر بخدمات أيوب بوعادي، حيث تؤكد تقارير فرنسية أن إدارة النادي الباريسي تراقب تطوره باهتمام كبير، وترى في اللاعب مشروع نجم قادم لخط الوسط، ويرغب في الاحتفاظ بهذه الموهبة داخل الكرة الفرنسية، خصوصاً في ظل المنافسة الشرسة من أندية أوروبية كبرى.

ولا تبدو المهمة سهلة أمام الطرفين، إذ نجح نادي ليل مؤخراً في تمديد عقد أيوب بوعادي حتى عام 2029، ما يمنحه قوة تفاوضية كبيرة. إدارة ليل تدرك القيمة الفنية والبدنية للاعب، ولن تفكر في فتح باب الرحيل إلا مقابل عرض مالي ضخم يعكس حجم الاهتمام المتزايد به، خاصة أن أندية أخرى تتابعه من بعيد.