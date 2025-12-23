باريس يغيّر قواعد كرة القدم بعقد (مدى الحياة) على طاولة إنريكي

باريس يغيّر قواعد كرة القدم بعقد (مدى الحياة) على طاولة إنريكي
خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن أن باريس سان جيرمان يستعد لمفاجأة مدوية وعرض غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.
ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النادي الباريسي يدرس بجدية غير مسبوقة تقديم عرض استثنائي لمدربه الإسباني لويس إنريكي، يتمثل في عقد يُوصف داخل أروقة النادي بأنه عقد "مدى الحياة"، في خطوة قد تُحدث تحولاً تاريخياً في مفاهيم الاستقرار الفني داخل كرة القدم الحديثة.
وأضافت: "تعكس هذه الخطوة المحتملة حجم القناعة التي باتت تسيطر على إدارة النادي الباريسي تجاه مشروع لويس إنريكي، سواء على مستوى النتائج أو الهوية الفنية التي يعمل على ترسيخها داخل الفريق، حيث يرى مسؤولو باريس سان جيرمان أن المدرب الإسباني لا يمثل مجرد مرحلة عابرة، بل حجر أساس في بناء مشروع طويل الأمد يتجاوز منطق العقود التقليدية".
وأوضحت: "منذ توليه المهمة، ركّز لويس إنريكي على إعادة تشكيل الفريق وفق فلسفة تعتمد على الانضباط التكتيكي وتطوير العناصر الشابة، إلى جانب تقليل الاعتماد على النجومية الفردية، وهو توجه نال استحسان الإدارة التي تبحث منذ سنوات عن مدرب قادر على منح الفريق هوية واضحة ومستقرة".
وأشارت إلى أن فكرة عقد "مدى الحياة"، وإن كانت لا تزال في طور الدراسة ولم تصل إلى مرحلة التوقيع الرسمي، تُعد سابقة غير معهودة في عالم كرة القدم، حيث لم يسبق أن حصل مدرب أو لاعب على اتفاق من هذا النوع، ما يفتح باب التساؤلات حول الشكل القانوني والرياضي لهذا العقد، وآليات استمراريته في ظل طبيعة اللعبة المتقلبة.
ويهدف باريس سان جيرمان من خلال هذا التوجه إلى إرسال رسالة قوية مفادها أن النادي دخل مرحلة جديدة قوامها الاستقرار والثقة المطلقة في الجهاز الفني، بعيداً عن سياسة التغيير السريع التي طبعت تاريخه في السنوات الماضية، خاصة بعد الإخفاقات الأوروبية المتكررة.
