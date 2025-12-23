  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
باريس يغيّر قواعد كرة القدم بعقد (مدى الحياة) على طاولة إنريكي

2025-12-23 01:03:42
خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن أن باريس سان جيرمان يستعد لمفاجأة مدوية وعرض غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النادي الباريسي يدرس بجدية غير مسبوقة تقديم عرض استثنائي لمدربه الإسباني لويس إنريكي، يتمثل في عقد يُوصف داخل أروقة النادي بأنه عقد "مدى الحياة"، في خطوة قد تُحدث تحولاً تاريخياً في مفاهيم الاستقرار الفني داخل كرة القدم الحديثة.

وأضافت: "تعكس هذه الخطوة المحتملة حجم القناعة التي باتت تسيطر على إدارة النادي الباريسي تجاه مشروع لويس إنريكي، سواء على مستوى النتائج أو الهوية الفنية التي يعمل على ترسيخها داخل الفريق، حيث يرى مسؤولو باريس سان جيرمان أن المدرب الإسباني لا يمثل مجرد مرحلة عابرة، بل حجر أساس في بناء مشروع طويل الأمد يتجاوز منطق العقود التقليدية".

وأوضحت: "منذ توليه المهمة، ركّز لويس إنريكي على إعادة تشكيل الفريق وفق فلسفة تعتمد على الانضباط التكتيكي وتطوير العناصر الشابة، إلى جانب تقليل الاعتماد على النجومية الفردية، وهو توجه نال استحسان الإدارة التي تبحث منذ سنوات عن مدرب قادر على منح الفريق هوية واضحة ومستقرة".

وأشارت إلى أن فكرة عقد "مدى الحياة"، وإن كانت لا تزال في طور الدراسة ولم تصل إلى مرحلة التوقيع الرسمي، تُعد سابقة غير معهودة في عالم كرة القدم، حيث لم يسبق أن حصل مدرب أو لاعب على اتفاق من هذا النوع، ما يفتح باب التساؤلات حول الشكل القانوني والرياضي لهذا العقد، وآليات استمراريته في ظل طبيعة اللعبة المتقلبة.

ويهدف باريس سان جيرمان من خلال هذا التوجه إلى إرسال رسالة قوية مفادها أن النادي دخل مرحلة جديدة قوامها الاستقرار والثقة المطلقة في الجهاز الفني، بعيداً عن سياسة التغيير السريع التي طبعت تاريخه في السنوات الماضية، خاصة بعد الإخفاقات الأوروبية المتكررة.

