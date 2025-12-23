بعمر 32 عاماً.. رافينيا ألكانتارا يعتزل كرة القدم

بعمر 32 عاماً.. رافينيا ألكانتارا يعتزل كرة القدم
خبرني - أعلن لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة السابق، رافينيا ألكانتارا "32 عاماً"، اعتزاله كرة القدم نهائياً.
في فيديو عبر حسابه الرسمي، قال رافينيا ألكانتارا: "بعد فترة بعيداً عن الملاعب، وبعد تعافٍ طويل، اليوم أريد أن أشارك قراراً مهماً بالنسبة لي، حانت لحظة اعتزالي كرة القدم، ومنذ أكثر من عام بقليل تعرضت لإصابة خطيرة في ركبتي، والتي تمنعني للأسف من العودة للمنافسة في أعلى المستويات.
وأضاف: "تقبُّل هذا الأمر لم يكن سهلًا، كرة القدم كانت حياتي منذ أن وعيت، وفهمُ أنني لا أستطيع أن أكرس نفسي لها كما فعلت دائماً كان عملية صعبة، لكن مع مرور الوقت تعلمت أيضاً أن أنظر إلى الوراء بامتنان، ياله من مسار مذهل، حظيت بسعادة العيش في بلدان مختلفة، وتعلم لغات جديدة، والدخول في ثقافات أخرى".
وأشار ألكانتارا: "عرفت أشخاصاً تركوا فيّ أثراً للأبد، تقاسمت غرفة الملابس مع نجوم وزملاء استثنائيين، دافعت عن شعارات أندية كنت معجباً بها منذ طفولتي، وشعرت بدعم وشغف الجماهير في كل ملعب وطأته قدماي، كرة القدم منحتني لحظات لا تُنسى، وسمحت لي بالعمل مع محترفين كبار، جعلوني أدرك كم كنت محظوظاً ومميزاً لأنني أستطيع أن أسمي نفسي لاعب كرة قدم".
وأردف: "هديتي الأولى كانت كرة قدم وذكريات طفولتي هي اللعب مع أخي وأبي، في العشرين عاماً الماضية كانت كرة القدم هي روتيني، ووقودي، وهويتي، اليوم تبدأ مرحلة جديدة مختلفة، دون ذلك الأدرينالين الخاص بالمنافسة العالية، لكنها مليئة بأسباب للابتسامة".
وأتم رافينيا: "أنا أُكوّن عائلة رائعة، تملؤني بالفخر والسعادة، وكان ذلك جوهرياً في كل هذه العملية، شكراً لكل عائلتي لكونهم بجانبي دائماً، شكراً للجميع على الدعم والمودة وشكراً لكرة القدم لتحقيق أحلام كبيرة إلى الأبد".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment