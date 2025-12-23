بعمر 32 عاماً.. رافينيا ألكانتارا يعتزل كرة القدم

خبرني - أعلن لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة السابق، رافينيا ألكانتارا "32 عاماً"، اعتزاله كرة القدم نهائياً.

في فيديو عبر حسابه الرسمي، قال رافينيا ألكانتارا: "بعد فترة بعيداً عن الملاعب، وبعد تعافٍ طويل، اليوم أريد أن أشارك قراراً مهماً بالنسبة لي، حانت لحظة اعتزالي كرة القدم، ومنذ أكثر من عام بقليل تعرضت لإصابة خطيرة في ركبتي، والتي تمنعني للأسف من العودة للمنافسة في أعلى المستويات.

وأضاف: "تقبُّل هذا الأمر لم يكن سهلًا، كرة القدم كانت حياتي منذ أن وعيت، وفهمُ أنني لا أستطيع أن أكرس نفسي لها كما فعلت دائماً كان عملية صعبة، لكن مع مرور الوقت تعلمت أيضاً أن أنظر إلى الوراء بامتنان، ياله من مسار مذهل، حظيت بسعادة العيش في بلدان مختلفة، وتعلم لغات جديدة، والدخول في ثقافات أخرى".

وأشار ألكانتارا: "عرفت أشخاصاً تركوا فيّ أثراً للأبد، تقاسمت غرفة الملابس مع نجوم وزملاء استثنائيين، دافعت عن شعارات أندية كنت معجباً بها منذ طفولتي، وشعرت بدعم وشغف الجماهير في كل ملعب وطأته قدماي، كرة القدم منحتني لحظات لا تُنسى، وسمحت لي بالعمل مع محترفين كبار، جعلوني أدرك كم كنت محظوظاً ومميزاً لأنني أستطيع أن أسمي نفسي لاعب كرة قدم".

وأردف: "هديتي الأولى كانت كرة قدم وذكريات طفولتي هي اللعب مع أخي وأبي، في العشرين عاماً الماضية كانت كرة القدم هي روتيني، ووقودي، وهويتي، اليوم تبدأ مرحلة جديدة مختلفة، دون ذلك الأدرينالين الخاص بالمنافسة العالية، لكنها مليئة بأسباب للابتسامة".

وأتم رافينيا: "أنا أُكوّن عائلة رائعة، تملؤني بالفخر والسعادة، وكان ذلك جوهرياً في كل هذه العملية، شكراً لكل عائلتي لكونهم بجانبي دائماً، شكراً للجميع على الدعم والمودة وشكراً لكرة القدم لتحقيق أحلام كبيرة إلى الأبد".