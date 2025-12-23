  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تعرف على تفاصيل جراحة نيمار ومدة الغياب

تعرف على تفاصيل جراحة نيمار ومدة الغياب

2025-12-23 01:03:40
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - سيخضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لعملية جراحية في ركبته، بعدما انتهى عقده مع نادي سانتوس بنهاية الموسم الماضي.

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن طبيب منتخب البرازيل، رودريغو لاسمار، سيجري عملية تنظير مفصلي لنيمار لمعالجة إصابة في الغضروف الهلالي، والتي أثرت على أدائه في المباريات الأخيرة من الدوري البرازيلي.

نتيجة لهذه الجراحة، سيغيب نيمار عن الملاعب حتى أوائل فبراير (شباط)، ويأمل اللاعب 33 عاماً في التعافي والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل، الذي يغيب عن صفوفه حالياً تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأكدت التقارير أن نيمار من المحتمل أن يقوم بتجديد عقده مع سانتوس لمدة 6 أشهر إضافية.

وخلال الموسم الماضي، شارك نيمار في 28 مباراة مع سانتوس، سجل 11 هدفاً وصنع 4.

MENAFN23122025000151011027ID1110515256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث