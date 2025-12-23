تعرف على تفاصيل جراحة نيمار ومدة الغياب
خبرني - سيخضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لعملية جراحية في ركبته، بعدما انتهى عقده مع نادي سانتوس بنهاية الموسم الماضي.
ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن طبيب منتخب البرازيل، رودريغو لاسمار، سيجري عملية تنظير مفصلي لنيمار لمعالجة إصابة في الغضروف الهلالي، والتي أثرت على أدائه في المباريات الأخيرة من الدوري البرازيلي.
نتيجة لهذه الجراحة، سيغيب نيمار عن الملاعب حتى أوائل فبراير (شباط)، ويأمل اللاعب 33 عاماً في التعافي والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل، الذي يغيب عن صفوفه حالياً تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.
وأكدت التقارير أن نيمار من المحتمل أن يقوم بتجديد عقده مع سانتوس لمدة 6 أشهر إضافية.
وخلال الموسم الماضي، شارك نيمار في 28 مباراة مع سانتوس، سجل 11 هدفاً وصنع 4.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment