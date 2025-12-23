تعرف على تفاصيل جراحة نيمار ومدة الغياب

خبرني - سيخضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لعملية جراحية في ركبته، بعدما انتهى عقده مع نادي سانتوس بنهاية الموسم الماضي.

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن طبيب منتخب البرازيل، رودريغو لاسمار، سيجري عملية تنظير مفصلي لنيمار لمعالجة إصابة في الغضروف الهلالي، والتي أثرت على أدائه في المباريات الأخيرة من الدوري البرازيلي.

نتيجة لهذه الجراحة، سيغيب نيمار عن الملاعب حتى أوائل فبراير (شباط)، ويأمل اللاعب 33 عاماً في التعافي والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل، الذي يغيب عن صفوفه حالياً تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأكدت التقارير أن نيمار من المحتمل أن يقوم بتجديد عقده مع سانتوس لمدة 6 أشهر إضافية.

وخلال الموسم الماضي، شارك نيمار في 28 مباراة مع سانتوس، سجل 11 هدفاً وصنع 4.