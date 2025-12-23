بعد تبرئته من الاغتصاب.. ألفيس لاعباً ومالكاً لفريق برتغالي

خبرني - كشفت تقارير إعلامية، عن تطورات مفاجئة في مستقبل النجم المخضرم داني ألفيس، تشير إلى اقترابه من العودة إلى عالم كرة القدم بعد فترة غياب طويلة.

وفقاً لشبكة ESPN، يضع الظهير الأيمن البرازيلي 42 عاماً، ولاعب برشلونة السابق، اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء نادي ساو غواو دي فير، أحد أندية الدرجة الثالثة في البرتغال، ليصبح المساهم الأكبر في ملكيته.

ولا تقتصر خطة ألفيس على الاستثمار فقط، إذ يعتزم اللاعب عقب إتمام الصفقة توقيع عقد يمتد لستة أشهر من أجل العودة إلى الملاعب، والمشاركة في المرحلة الأخيرة من الموسم الحالي، في خطوة مفاجئة قد تعيد أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ اللعبة إلى المستطيل الأخضر.

وأشار التقرير إلى أن ألفيس يحظى بدعم مجموعة من المستثمرين البرازيليين لتحقيق هذا المشروع، في وقت يحتل فيه نادي ساو جواو دي فير المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

وكان ألفيس ابتعد عن كرة القدم منذ يناير (كانون الثاني) 2023، عقب اتهامه ومحاكمته في قضية اعتداء جنسي، قبل أن تتم تبرئته منها في مارس (آذار) الماضي، ما فتح الباب أمام إمكانية عودته مجدداً إلى الملاعب.