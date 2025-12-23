بعد تبرئته من الاغتصاب.. ألفيس لاعباً ومالكاً لفريق برتغالي

بعد تبرئته من الاغتصاب.. ألفيس لاعباً ومالكاً لفريق برتغالي
خبرني - كشفت تقارير إعلامية، عن تطورات مفاجئة في مستقبل النجم المخضرم داني ألفيس، تشير إلى اقترابه من العودة إلى عالم كرة القدم بعد فترة غياب طويلة.
وفقاً لشبكة ESPN، يضع الظهير الأيمن البرازيلي 42 عاماً، ولاعب برشلونة السابق، اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء نادي ساو غواو دي فير، أحد أندية الدرجة الثالثة في البرتغال، ليصبح المساهم الأكبر في ملكيته.
ولا تقتصر خطة ألفيس على الاستثمار فقط، إذ يعتزم اللاعب عقب إتمام الصفقة توقيع عقد يمتد لستة أشهر من أجل العودة إلى الملاعب، والمشاركة في المرحلة الأخيرة من الموسم الحالي، في خطوة مفاجئة قد تعيد أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ اللعبة إلى المستطيل الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن ألفيس يحظى بدعم مجموعة من المستثمرين البرازيليين لتحقيق هذا المشروع، في وقت يحتل فيه نادي ساو جواو دي فير المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.
وكان ألفيس ابتعد عن كرة القدم منذ يناير (كانون الثاني) 2023، عقب اتهامه ومحاكمته في قضية اعتداء جنسي، قبل أن تتم تبرئته منها في مارس (آذار) الماضي، ما فتح الباب أمام إمكانية عودته مجدداً إلى الملاعب.
