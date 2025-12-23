شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدا من الظلم لا يقبل الحياد

خبرني - قال شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس الاثنين إن القضية الفلسطينية "بلغت حدا خطيرا من الظلم لا يقبل الحياد"، مشيرا إلى غياب إرادة دولية حقيقية لتبني حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر سفير إيطاليا لدى مصر أجوستينو باليزي، في مقر مشيخة الأزهر بالعاصمة القاهرة، وفق بيان لمؤسسة "الأزهر الشريف".

وأكد شيخ الأزهر أن "القضية الفلسطينية لا يختلف عليها اثنان، ولا يوجد فيها رأيان، لأنها بلغت من الظلم والعدوان والخروج على كل القيم الحضارية والدينية والإنسانية والأخلاقية مبلغا خطيرا لا يقبل الحياد، خاصة مع سفك الدماء وقتل الأطفال".

وأوضح أن الأمر وصل إلى حد لا يترك لأي شخص خيارا سوى أن يكون ضد هذه الجرائم، أو أن يكون مشاركا ومتواطئا مع هذه المآسي الإنسانية، وفق تعبيره.

وتابع "خسرنا الكثير من الشهداء في هذا العدوان (الإسرائيلي) الجائر والظالم، الذي لا يمكن وصفه بأنه حرب، بل إبادة يقوم بها جيش مدجج بأعتى الأسلحة ضد شعب أعزل".

وأشار شيخ الأزهر إلى أن حل الدولتين مطروح منذ أكثر من ربع قرن "دون وجود إرادة دولية كبرى لتحقيقه".

وتساءل قائلا "ما الذي يمنع تنفيذ هذا الحل منذ زمن بعيد؟ وكم مرة تتبناه السياسات الكبرى في العالم، ثم يتضح أنه مجرد مناورات وليس شروعا حقيقيا للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".

وعقد بين 28 و30 يوليو/تموز الماضي في نيويورك "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، بمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أميركي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت 159 دولة اعترافها بدولة فلسطين، من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وفقا للخارجية الفلسطينية.

وقتلت إسرائيل خلال حرب الإبادة التي بدأتها في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ودعمتها واشنطن واستمرت عامين، نحو 71 ألف شهيد فلسطيني، وخلفت ما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.