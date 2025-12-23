رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 23 كانون الأول (بترا) - اعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الليلة الماضية عن مبادرة للسلام وصفها بأنها "لا تنبع من وهم، بل من ضرورة، ولا تنبع من نصر، بل من مسؤولية".وأضاف كامل خلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي "أن المبادرة ترتكز على المبادئ الدولية، وتقدم إطارا غنيا وواقعيا وقابلا للتطبيق وشاملا لحماية المدنيين من الفظائع، واستعادة سلطة الدولة ومسؤوليتها، وفتح الباب أمام المصالحة الوطنية".وأكد أن المبادرة نابعة من الداخل، "وليست مفروضة علينا، الأمر لا يتعلق بكسب حرب، بل بإنهاء حلقة العنف التي عانى منها السودان لعقود".وتشمل بنود المبادرة وقف إطلاق النار وتجميع مقاتلي الميليشيات في معسكرات محددة ونزع السلاح، فضلا عما يتعلق بالنازحين واللاجئين والمساعدات الإنسانية بالإضافة الى "تدابير بناء الثقة" لضمان الاستجابة لمبادرة حكومة السودان للسلام، والتي تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية.