رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده
(MENAFN- Jordan News Agency) نيويورك 23 كانون الأول (بترا) - اعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الليلة الماضية عن مبادرة للسلام وصفها بأنها "لا تنبع من وهم، بل من ضرورة، ولا تنبع من نصر، بل من مسؤولية".
وأضاف كامل خلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي "أن المبادرة ترتكز على المبادئ الدولية، وتقدم إطارا غنيا وواقعيا وقابلا للتطبيق وشاملا لحماية المدنيين من الفظائع، واستعادة سلطة الدولة ومسؤوليتها، وفتح الباب أمام المصالحة الوطنية".
وأكد أن المبادرة نابعة من الداخل، "وليست مفروضة علينا، الأمر لا يتعلق بكسب حرب، بل بإنهاء حلقة العنف التي عانى منها السودان لعقود".
وتشمل بنود المبادرة وقف إطلاق النار وتجميع مقاتلي الميليشيات في معسكرات محددة ونزع السلاح، فضلا عما يتعلق بالنازحين واللاجئين والمساعدات الإنسانية بالإضافة الى "تدابير بناء الثقة" لضمان الاستجابة لمبادرة حكومة السودان للسلام، والتي تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية.
وأضاف كامل خلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي "أن المبادرة ترتكز على المبادئ الدولية، وتقدم إطارا غنيا وواقعيا وقابلا للتطبيق وشاملا لحماية المدنيين من الفظائع، واستعادة سلطة الدولة ومسؤوليتها، وفتح الباب أمام المصالحة الوطنية".
وأكد أن المبادرة نابعة من الداخل، "وليست مفروضة علينا، الأمر لا يتعلق بكسب حرب، بل بإنهاء حلقة العنف التي عانى منها السودان لعقود".
وتشمل بنود المبادرة وقف إطلاق النار وتجميع مقاتلي الميليشيات في معسكرات محددة ونزع السلاح، فضلا عما يتعلق بالنازحين واللاجئين والمساعدات الإنسانية بالإضافة الى "تدابير بناء الثقة" لضمان الاستجابة لمبادرة حكومة السودان للسلام، والتي تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment