  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده

رئيس وزراء السودان يقترح على مجلس الأمن مبادرة سلام جديدة في بلاده

2025-12-23 01:03:23
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 23 كانون الأول (بترا) - اعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الليلة الماضية عن مبادرة للسلام وصفها بأنها "لا تنبع من وهم، بل من ضرورة، ولا تنبع من نصر، بل من مسؤولية".
وأضاف كامل خلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي "أن المبادرة ترتكز على المبادئ الدولية، وتقدم إطارا غنيا وواقعيا وقابلا للتطبيق وشاملا لحماية المدنيين من الفظائع، واستعادة سلطة الدولة ومسؤوليتها، وفتح الباب أمام المصالحة الوطنية".
وأكد أن المبادرة نابعة من الداخل، "وليست مفروضة علينا، الأمر لا يتعلق بكسب حرب، بل بإنهاء حلقة العنف التي عانى منها السودان لعقود".
وتشمل بنود المبادرة وقف إطلاق النار وتجميع مقاتلي الميليشيات في معسكرات محددة ونزع السلاح، فضلا عما يتعلق بالنازحين واللاجئين والمساعدات الإنسانية بالإضافة الى "تدابير بناء الثقة" لضمان الاستجابة لمبادرة حكومة السودان للسلام، والتي تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية.

MENAFN23122025000117011021ID1110515253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث