فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 23 كانون الأول (بترا) - يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم نظيره الوصل الإماراتي، عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء على ملعب زعبيل في دبي، في إطار لقاءات الجولة السادسة ضمن المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2.
ويتطلع فريق الوحدات إلى تحقيق فوز معنوي رغم تلاشي فرصة تأهله إلى الدور المقبل.
وشهدت صفوف فريق الوحدات خلال الأيام الماضية انضمام المحترفين الفلسطيني وجدي نبهان والعماني المنذر العلوي، فيما يتوقع غياب عامر جاموس الذي أصيب في المباراة الأخيرة لمنتخب النشامى أمام المغرب إلى جانب غياب علي التعمري ومحمد كحلان.
ويمثل فريق الوحدات الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا 2، الى جانب فريق الحسين اربد الذي يلتقي اليوم مع فريق أهال التركماني على ستاد عمان في إطار منافسات المجموعة الثالثة، علما ان الحسين ضمن التأهل رسميا للدور التالي.
ويتطلع فريق الوحدات إلى تحقيق فوز معنوي رغم تلاشي فرصة تأهله إلى الدور المقبل.
وشهدت صفوف فريق الوحدات خلال الأيام الماضية انضمام المحترفين الفلسطيني وجدي نبهان والعماني المنذر العلوي، فيما يتوقع غياب عامر جاموس الذي أصيب في المباراة الأخيرة لمنتخب النشامى أمام المغرب إلى جانب غياب علي التعمري ومحمد كحلان.
ويمثل فريق الوحدات الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا 2، الى جانب فريق الحسين اربد الذي يلتقي اليوم مع فريق أهال التركماني على ستاد عمان في إطار منافسات المجموعة الثالثة، علما ان الحسين ضمن التأهل رسميا للدور التالي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment