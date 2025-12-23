فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا) - يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم نظيره الوصل الإماراتي، عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء على ملعب زعبيل في دبي، في إطار لقاءات الجولة السادسة ضمن المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2.ويتطلع فريق الوحدات إلى تحقيق فوز معنوي رغم تلاشي فرصة تأهله إلى الدور المقبل.وشهدت صفوف فريق الوحدات خلال الأيام الماضية انضمام المحترفين الفلسطيني وجدي نبهان والعماني المنذر العلوي، فيما يتوقع غياب عامر جاموس الذي أصيب في المباراة الأخيرة لمنتخب النشامى أمام المغرب إلى جانب غياب علي التعمري ومحمد كحلان.ويمثل فريق الوحدات الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا 2، الى جانب فريق الحسين اربد الذي يلتقي اليوم مع فريق أهال التركماني على ستاد عمان في إطار منافسات المجموعة الثالثة، علما ان الحسين ضمن التأهل رسميا للدور التالي.