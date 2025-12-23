الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي مع تصاعد التوتر بين أمريكا وفنزويلا

MENAFN - Al-Bayan) قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع ⁠اليوم الثلاثاء بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر الذي غالبا ما ‌يُعتبر من أصول الملاذ الآمن وذلك في الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة احتجاز المزيد من ناقلات النفط التي تحمل خاما فنزويليا، بينما ارتفعت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4467.⁠66 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.41 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ⁠فبراير 0.74 بالمئة إلى 4502.30 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19 بالمئة إلى 69.15 دولارا للأوقية. وبلغت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولارا أمس ​الاثنين.

وزاد الذهب 70 بالمئة منذ بداية هذا العام، وتجاوز ​مستوى 4400 دولار لأول مرة ​أمس الاثنين مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه وزيادة ‌الآمال في انخفاض أسعار ‌الفائدة الأمريكية العام ⁠المقبل. وارتفعت الفضة 140 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى 70 دولارا في الجلسة السابقة.

وقالت السلطات الأمريكية إن خفر السواحل احتجز هذا الشهر ​ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات ​تحمل نفطا فنزويليا وحاول اعتراض سفينتين أخريين مرتبطتين بفنزويلا مطلع هذا الأسبوع.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة من ‍قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) العام المقبل. وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي والمرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي لا يزال لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل ‍الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2143.70 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42 بالمئة إلى 1784.30 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى ‍في ثلاث سنوات تقريبا.