دبي تستعد لأقوى ذروات السفر خلال موسم الأعياد

2025-12-23 01:00:40
(MENAFN- Al-Bayan) تستعد دبي لإحدى أقوى ذروات السفر بنهاية العام الجاري بمناسبة الاحتفالات بأعياد رأس السنة، حيث تعتبر الإمارة من أكثر وجهات العالم ازدحاماً واستقبالاً للزوار الدوليين. وشملت استعدادات دبي تعزيز القدرات التشغيلية في مطارات وجمارك دبي، بهدف ضمان تجربة استثنائية للزوار. وتواصل انتعاش حركة السفر عبر مطار دبي الدولي خلال الأيام الماضية، مع توقعات باستمرار الزخم حتى نهاية ديسمبر 2025، فيما يقدر عدد المسافرين بنحو 10 ملايين شخص خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضي وحتى 31 الجاري. وبحسب البيانات، يعد ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ مطارات دبي هذا العام، مع توقعات بأن يتجاوز عدد المسافرين اليومي حاجز 300 ألف مسافر. وبهذه المناسبة، أصدرت مطارات دبي مجموعة من الإرشادات للمسافرين، عبر مطار دبي الدولي، تزامناً مع ذروة الموسم السياحي وارتفاع أعداد المسافرين، بهدف تجنب التأخير وضمان سير الرحلات بسلاسة. كذلك أعلنت ((جمارك دبي)) عن كامل استعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من القادمين إلى دبي لقضاء الإجازات. (دبي - البيان)

