دبي تستعد لأقوى ذروات السفر خلال موسم الأعياد

دبي تستعد لأقوى ذروات السفر خلال موسم الأعياد
(MENAFN- Al-Bayan) تستعد دبي لإحدى أقوى ذروات السفر بنهاية العام الجاري بمناسبة الاحتفالات بأعياد رأس السنة، حيث تعتبر الإمارة من أكثر وجهات العالم ازدحاماً واستقبالاً للزوار الدوليين. وشملت استعدادات دبي تعزيز القدرات التشغيلية في مطارات وجمارك دبي، بهدف ضمان تجربة استثنائية للزوار. وتواصل انتعاش حركة السفر عبر مطار دبي الدولي خلال الأيام الماضية، مع توقعات باستمرار الزخم حتى نهاية ديسمبر 2025، فيما يقدر عدد المسافرين بنحو 10 ملايين شخص خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضي وحتى 31 الجاري. وبحسب البيانات، يعد ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ مطارات دبي هذا العام، مع توقعات بأن يتجاوز عدد المسافرين اليومي حاجز 300 ألف مسافر. وبهذه المناسبة، أصدرت مطارات دبي مجموعة من الإرشادات للمسافرين، عبر مطار دبي الدولي، تزامناً مع ذروة الموسم السياحي وارتفاع أعداد المسافرين، بهدف تجنب التأخير وضمان سير الرحلات بسلاسة. كذلك أعلنت ((جمارك دبي)) عن كامل استعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من القادمين إلى دبي لقضاء الإجازات. (دبي - البيان)
