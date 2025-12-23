الأسهم اليابانية ترتفع مع تراجع عوائد السندات

MENAFN - Al-Bayan) ارتفعت ⁠الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء مع تراجع عوائد السندات ‌المحلية من مستويات قياسية مرتفعة مما عزز من معنويات السوق، في حين حدّت المخاوف المستمرة بشأن تقييمات أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من مكاسب المؤشر نيكاي.

وزاد المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 3422.23 بحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش، ليقترب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في ⁠وقت سابق من هذا الشهر عند 3434.60.

واستقر المؤشر نيكاي عند 50404.63 مع تراجع أسهم شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون وارتفاع ​معظم الأسهم الأخرى. وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية ​عبر مختلف آجال ​الاستحقاق مع عودة الهدوء إلى السوق بعد ارتفاعها على مدار ‌يومين إلى ‌أعلى مستوياتها على ⁠الإطلاق فيما يتعلق بالديون لأجل عامين و20 و30 عاما.

وارتفعت العوائد مع استعداد المتداولين لمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة ​بعد أن ​رفع بنك اليابان تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود يوم الجمعة، ‍مع التأهب أيضا لزيادة المعروض من السندات لتمويل التحفيز المالي للحكومة الجديدة.

وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "تراجع العوائد يدعم سوق الأسهم بوجه ‍عام".

وأضافت "لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر على المؤشر نيكاي... لا توجد أخبار سيئة معينة تعمل كمحفز - إنه مجرد تراجع بعد هذا الارتفاع ‍الكبير".