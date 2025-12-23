أصوات غريبة وأجسام متوهجة.. تجربة مرعبة لرائدَي فضاء

MENAFN - Al-Bayan) كشف روّاد فضاء من مختلف الدول عن تجارب غامضة ومرعبة واجهوها أثناء مهامهم في المدار، حيث تكون الطبيعة الصامتة للفضاء مخادعة، ويصبح كل حدث غير مفسَّر مصدرا للرعب، فعلى الرغم من التدريبات المكثفة لمواجهة الأعطال التقنية والحطام المداري والعزلة، فإن مواجهة أحداث لا يمكن تفسيرها تظل من أصعب التحديات التي قد يواجهها رائد الفضاء.

في عام 2003، أصبح الصيني يانغ ليوي أول شخص يُرسله برنامج الفضاء الصيني في مهمة مأهولة، والتي نُفِّذت بسرية شديدة، خلال رحلته، سمع ليوي صوت طرق قوي خارج المركبة الفضائية، أشبه بضرب جسم معدني على صفيحة حديدية، وبالرغم من تحققه من خلال نافذة صغيرة، لم يجد أي جسم يسبب هذا الصوت، الغريب أن هذا الصوت لم يكن تجربة فردية، فقد أبلغ زملاؤه في مهمتين لاحقتين عامي 2005 و2008 عن سماعه أيضا، وبعد التحقيقات الداخلية والمراجعات الهندسية، لم يُقدم أي تفسير منطقي لهذا الحدث، ما زاد الغموض حول التجربة، وفقا لموقع History Snob.

وفي حادثة أخرى، رصد رائد الفضاء الأمريكي غوردون كوبر جسما أخضر ساطعا يتحرك بسرعة نحو كبسولته "ميركوري" أثناء دورانه حول الأرض 22 مرة، وما ميز هذا المشهد هو أن الجسم لم يكن حطاما فضائيا عشوائيا، بل بدا وكأنه يقترب بوعي وهدف محدد، وقد أكدت محطة التتبع في أستراليا رصد الجسم نفسه من مسافة بعيدة، ما أعطى الحدث مصداقية أكبر، وقلل من احتمال أن يكون مجرد وهم بصري.

وفي تصريحات لاحقة، قال كوبر إن هذه الرؤية أكدت له ما كان قد لاحظه قبل 15 عاما، حين شهد هو وزملاؤه سلسلة من الظواهر الجوية غير المفسَّرة في كولورادو.

وأوضح أن الجسم المتوهج قرب مدار الأرض لم يكن حادثة منفردة، بل مؤشرا على وجود أشياء ذكية تتحرك في الفضاء، بطريقة تظهر وكأنها ذات هدف.

تؤكد هذه الأحداث أن الفضاء، رغم سكونه وجماله الظاهري، يخفي أسرارا يصعب تفسيرها، وما يجعل تجارب رواد الفضاء أكثر رعبا هو الشعور بالعزلة التامة، مع مواجهة ما هو مجهول بلا أي ملجأ أو حماية، وبينما يستمر العلماء في دراسة الظواهر الغريبة في الفضاء، تظل شهادات الرواد تثير التساؤلات حول طبيعة ما يمكن أن يكون موجودا بين النجوم، وربما حتى عن ذكاء غير بشري يتحرك في مدار الأرض.

وتظل مواجهة المجهول في الفضاء، سواء كان صوت طرق غامض أو جسم متوهج يتحرك بوعي، يوضح أن البشر قد اكتشفوا جزءا صغيرا فقط من أسرار الكون، وأن هناك ما هو أكبر بكثير مما نراه وندركه من الأرض.