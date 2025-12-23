403
خطة إقليمية تتوقع تتوقع عودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026
(MENAFN) تشير تقديرات واردة في خطة إقليمية معنية باللاجئين والقدرة على الصمود للعام 2026 إلى أن احتياجات التمويل المخصصة للأردن خلال العام المقبل ستبلغ نحو 654 مليون دولار، من إجمالي متطلبات مالية تُقدَّر بنحو 2.74 مليار دولار تشمل الأردن ولبنان وتركيا، وفقًا لما أفادت به التقارير.
وبحسب ما ورد في الخطة التي غطت الدول الثلاث، فقد شملت مخصصات مالية تهدف إلى دعم قرارات العودة إلى سوريا، حيث خُصص للأردن ما يقارب 13 مليون دولار لهذا الغرض، مع توقعات بعودة نحو 75 ألف سوري من المملكة إلى بلدهم خلال عام 2026.
وتسعى الخطة إلى تقديم الدعم لنحو 306.5 آلاف لاجئ وطالب لجوء وعديم الجنسية، من أصل 415.3 ألف شخص يُقدَّر أنهم بحاجة إلى المساندة. كما تستهدف الخطة دعم ما يقارب 383 ألف أردني من المجتمعات المستضيفة، من أصل نحو 1.276 مليون مواطن يحتاجون إلى أشكال مختلفة من المساعدة.
وأفادت التقارير بأنه مع تطور الأوضاع خلال عام 2026 وبدء تحقق العودة الطوعية، سيتم اعتماد إطار تنسيقي جديد يهدف إلى تعزيز الكفاءة وضمان الاستجابة المتوازنة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للاجئين داخل المملكة، على أن يستمر العمل بهذا الإطار "حتى يصبح الإدماج الكامل للاجئين في الخدمات الوطنية ممكناً".
