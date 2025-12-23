403
في استطلاع رأي أردني, 60% يتوقعون زيادة الاستثمارات
(MENAFN) أفاد مسح دولي شمل عينة من 500 أردني بأن أكثر من نصف المشاركين أعربوا عن نظرة إيجابية تجاه أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، وفقًا لما أظهرته نتائج الاستطلاع.
وبيّنت النتائج أن 60 % من المستطلعة آراؤهم يتوقعون زيادة في حجم الاستثمارات الدولية، في مؤشر على تفاؤل ملحوظ بالمستقبل الاقتصادي، وذلك رغم إدراك غالبية المشاركين لوجود تحديات مالية محتملة، من بينها ارتفاع الأسعار، ومعدلات التضخم، وصعوبة الحصول على فرص عمل.
وفي المقابل، أظهرت البيانات أن 77 % من المشاركين يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل بوتيرة تفوق نمو دخول الأفراد، ما يعكس قلقًا واضحًا من الضغوط المعيشية المتوقعة.
واعتمدت الدراسة على رصد آراء العينة حول توقعاتهم للعام القادم في عدد من المجالات المختلفة، بما في ذلك التقديرات المرتبطة بالوضع المستقبلي للاقتصاد الأردني، وذلك ضمن مسح أجرته جهة بحثية دولية متخصصة تُعرف باسم "إبسوس".
