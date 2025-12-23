أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وامطار الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويكون الطقس الجمعة، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا في ساعات ما بعد الظهر تتكاثر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وبمشيئة اللّٰه تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 14 - 3، وفي مناطق البادية 16 - 3، وفي مناطق السهول 15 - 5، وفي الأغوار الشمالية 20 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 12، وفي خليج العقبة 22 - 11 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/ ا ص/ب ط

23/12/2025 06:45:03





دليل ال

مركز تدريب روابط م



حدث في مثل ه

المقالات المخ صورة و

آخر الأخبار أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وامطار وكالة الأنباء الأردنية فعاليات مجتمعية لتعزيز التنمية المحلية وتمكين ارتفاع مؤشرات الأسهم الأ محاضرة في الجامعة الأردنية حول الأمن الوطني في ظل التحديات اعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة