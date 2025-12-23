ترامب: سيكون من الحكمة أن يتنحى مادورو

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ترامب: سيكون من الحكمة أن يتنحى مادورو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيكون من "الحكمة" أن يتنحى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن منصبه.
وردا على سؤال صحفيين في منزله بولاية فلوريدا عما إذا كانت تهديدات واشنطن لكراكاس تهدف إلى إنهاء رئاسة مادورو المستمرة منذ 12 عاما، قال ترامب "الأمر متروك له ليقرر ما يريد فعله. أعتقد أنه سيكون من الحكمة" أن يتنحى.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الاثنين إن على الرئيس الفنزويلي "الرحيل"، في واحد من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن واشنطن تسعى إلى تغيير القيادة في كراكاس.
وردا على سؤال صحفيين في منزله بولاية فلوريدا عما إذا كانت تهديدات واشنطن لكراكاس تهدف إلى إنهاء رئاسة مادورو المستمرة منذ 12 عاما، قال ترامب "الأمر متروك له ليقرر ما يريد فعله. أعتقد أنه سيكون من الحكمة" أن يتنحى.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الاثنين إن على الرئيس الفنزويلي "الرحيل"، في واحد من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن واشنطن تسعى إلى تغيير القيادة في كراكاس.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment