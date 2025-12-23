  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترامب: سيكون من الحكمة أن يتنحى مادورو

2025-12-23 12:04:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيكون من "الحكمة" أن يتنحى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن منصبه.
وردا على سؤال صحفيين في منزله بولاية فلوريدا عما إذا كانت تهديدات واشنطن لكراكاس تهدف إلى إنهاء رئاسة مادورو المستمرة منذ 12 عاما، قال ترامب "الأمر متروك له ليقرر ما يريد فعله. أعتقد أنه سيكون من الحكمة" أن يتنحى.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الاثنين إن على الرئيس الفنزويلي "الرحيل"، في واحد من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن واشنطن تسعى إلى تغيير القيادة في كراكاس.

