شرطة دبي تعزز الوعي الرياضي عبر مبادرة "التزامكم سعادة"

MENAFN - Al-Bayan) تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة ((التزامكم سعادة))، تنظيم فعاليات برنامجها التوعوي للنشء بتعريفهم بالتزامات الجمهور الرياضي وبمفاهيم التشجيع الإيجابي.وقدمت المبادرة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورشة توعية لطلبة المدارس المشتركين في الدورات الشتوية لمركز حماية الدولي، وذلك في مجمع زايد التعليمي البرشاء، حول التزامات الجماهير الرياضية التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.



وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال ورشة التوعية، أن مبادرة ((التزامكم سعادة)) تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.



وقال: ((إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية))، مبيناً أن مبادرة ((التزامكم سعادة)) تحظى باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية وتفاعل مجتمعي، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.



ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.