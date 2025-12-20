ولفرهامبتون "يلتهم" الأرقام السلبية في الدوري الإنجليزي

MENAFN - Al-Bayan) 16 مباراة، استقبل خلالها 35 هدفاً، وسجل 9 أهداف ليصل إلى فارق 26 هدفاً، ولم يحقق الفوز وحصل على نقطتين فقط.



ليس فريقاً من الهواة أو من الدرجة الأدنى، بل هذا هو حال ولفرهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، فالفريق لم يعرف الفوز من بداية الدوري هذا الموسم، جامعاً رصيداً هو الأدنى تاريخياً بعد 14 مباراة، متساوياً مع شيفلد يونايتد، ولكن يبدو أن ((الولفز)) لا يريد شراكة مع أحد، حيث واصل في الخسارة أمام يونايتد وأرسنال ليصل إلى 16 مباراة منذ بداية الدوري الإنجليزي الممتاز من دون أن يحقق أي فوز، وربما لا يكتفي الفريق بهذا الرقم السلبي فهو ((جائع)) للأرقام السلبية واليوم أمام فرصة لزيادة رصيده السلبي، حيث يمكنه أن يصبح الفريق الذي لم يحقق الانتصار في 17 مباراة منذ بداية الدوري ليتساوى أيضاً مع شيفلد يونايتد وربما يتفوق عليه في المباراة المقبلة.



حصل الولفز على نقطتين فقط جاءتا في الأسبوعين السادس والسابع من البطولة أمام توتنهام وبرايتون البيون في نهاية أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم يكتب له الخروج ولو بنقطة وحيدة في تسع مباريات على التوالي في سلسلة قياسية من الهزائم المتتالية.



إذا لم يتدارك الفريق الأمر فإنه على موعد بتحطيم رقم قياسي جديد مع نهاية الموسم، وهو أن يصبح الفريق الأقل حصداً للنقاط في موسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.