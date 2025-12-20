  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اختناق أربعة أشخاص بسبب مدفأة كاز في الأغوار الشمالية

2025-12-20 08:00:20
خبرني - أُصيب أربعة أشخاص بحالات اختناق، اليوم، جراء حادثة ناجمة عن مدفأة كاز في إحدى المناطق السكنية بلواء الأغوار الشمالية.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين تم إسعافهم على الفور ونقلهم إلى مستشفى أبو عبيدة لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد أسبابها، إضافة إلى التأكد من عدم وجود أي تهديدات أخرى على سلامة المواطنين في المنطقة.

كما أكد مصدر أمني اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي وقوع حوادث مشابهة مستقبلًا، مشددًا على أهمية التزام المواطنين بوسائل السلامة عند التعامل مع المواد القابلة للاشتعال.

