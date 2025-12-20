اختناق أربعة أشخاص بسبب مدفأة كاز في الأغوار الشمالية

اختناق أربعة أشخاص بسبب مدفأة كاز في الأغوار الشمالية
خبرني - أُصيب أربعة أشخاص بحالات اختناق، اليوم، جراء حادثة ناجمة عن مدفأة كاز في إحدى المناطق السكنية بلواء الأغوار الشمالية.
وأكدت مصادر طبية أن المصابين تم إسعافهم على الفور ونقلهم إلى مستشفى أبو عبيدة لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالتهم الصحية.
وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد أسبابها، إضافة إلى التأكد من عدم وجود أي تهديدات أخرى على سلامة المواطنين في المنطقة.
كما أكد مصدر أمني اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي وقوع حوادث مشابهة مستقبلًا، مشددًا على أهمية التزام المواطنين بوسائل السلامة عند التعامل مع المواد القابلة للاشتعال.
