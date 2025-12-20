خيول جودلفين تتألق بثلاثية في الأمسية العالمية "فستيف فرايداي"

MENAFN - Al-Bayan) حققت خيول جودلفين ثلاثية مميزة في أمسية ((فستيف فرايداي))، خامس محطات كرنفال سباقات دبي، التي أقيمت على مضمار ميدان برعاية ((إعمار))، وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، بعد إحراز ((أوبرا بالو)) بطولة الراشدية، وفوز الثنائي ((مستريوس نايت)) و((باي ذا بوك))، وشهد الحفل تألق ((لبوة)) بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و((راجح)) بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((مراد)) بشعار ياس بطل الجولة الأولى من ((تحدي آل مكتوم)) للخيول العربية الأصيلة، فيما توج ((إمبريال إمبرور)) بسباق ((آل مكتوم مايل)) في الأمسية الكبيرة، التي شهدت رباعية للفارس وليام بيوك.



((تحدي آل مكتوم))



وافتتح ((مراد)) أشواط الأمسية بشعار ياس للسباقات، بعد فوزه، بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب ماجد الجهوري، بلقب الشوط الأول سباق الجولة الأولى من ((تحدي آل مكتوم)) للفئة الأولى لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة، مسجلاً زمناً قدره 1.45.92 دقيقة بفارق ربع طول عن ((مبيد)).



ودشن ((مستريوس نايت)) انتصارات جودلفين بعد إحرازه لقب الشوط الثاني سباق ((تحدي بيزنيس باي)) لمسافة 1400 متر، محققاً المركز الأول، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي أبلبي، بزمن قدره 1.23.12 دقيقة، بعد صراع مثير بفارق رقبة عن ((خنجر)).



واقتنصت ((لبوة)) بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشوط الثالث لمسافة 1400 متر سباق ((شهامة ستيكس))، بقيادة برناردو بينيرو، وإشراف سالم بن غدير، مسجلة زمناً قدره 1.26.46 دقيقة بفارق طولين ونصف الطول عن ((ستار ميراج)).



واحتفظ ((كوفر اب)) بشعار خليفة سعيد سليمان بلقب سباق ((ارتجال دبي داش للسرعة)) في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف إيد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 58.18 ثانية بفارق طولين وربع الطول عن ((رباح)).

وحصد ((هارت أوف أونر)) لجيم وكلير المحدودة لقب سباق ((انتصار)) في الشوط الخامس لمسافة 1900 متر، بقيادة صافي اسبورن، وإشراف والدها جيمي أوسبورن بفارق طول ونصف الطول عن ((أرتوريوس)) لجودمونت.



بطولة الراشدية



وتألقت خيول جودلفين في بطولة سباق ((الراشدية)) للفئة الثانية في الشوط السادس لمسافة 1800 متر، بعد أن سيطرت خيول الفريق الأزرق الملكي على المراكز الثلاثة الأولى، بقيادة ((أوبرا بالو)) مع الفارس وليام بيوك، وتحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، محققاً اللقب بزمن قدره 1.48.13 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن ((نيشنس برايد))، وجاء ثالثاً ((فيرست كونوكويست)).

وحقق ((إمبريال إمبرور)) لديفا للسباقات التوقعات، بعد إحرازه لقب بطولة ((آل مكتوم مايل)) للفئة الثانية، في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، بقيادة تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.37.55 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن ((كوميشنر كينغ)) لفيصل القحطاني، تحت إشراف المدرب سيمار.



وأكمل ((باي ذا بوك)) ثلاثية جودلفين والمدرب شارلي أبلبي، بعد فوزه بلقب الشوط الثامن ((سباق نادي دبي لسباق الخيل - كلاسيك)) لمسافة 2410 أمتار ((عشبي))، ليحقق الفارس وليام بيوك رباعية بإحرازه المركز الأول، بعد حسم السباق بزمن قدره 2.31.28 دقيقة.



ثلاثية صفراء



وهيمنت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على المراكز الثلاثة الأولى تحت إشراف المدرب مايكل كوستا في الشوط التاسع ((إعمار سترايد)) لمسافة 1200 متر، بقيادة ((راجح)) بطل الثلاثية الصفراء مع الفارس أندرو سلاتري، الذي حسم السباق بزمن 1.13.47 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن ((مهجة))، وحل ثالثاً ((مرصود)).