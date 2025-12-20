9 مباريات خالدة صنعت تاريخ كأس الأمم الأفريقية

MENAFN - Al-Bayan) جسدت كأس أمم أفريقيا منذ انطلاقتها عام 1957، مسرحاً مفتوحاً للإثارة والفرجة وكرة القدم الهجومية الجريئة، وعلى امتداد تاريخها، قدمت البطولة مباريات تحولت فيها الأهداف إلى لحظات خالدة في ذاكرة الكرة الأفريقية، وكشفت المواجهات الغزيرة تهديفياً عن روح المنافسة في القارة، حيث اختلطت المهارة بالعفوية، وفرضت الجرأة نفسها على حساب الحسابات التكتيكية ومن جيل إلى آخر، ظلت هذه المباريات عنواناً للمتعة غير المتوقعة.



وخلدت هذه اللقاءات أسماء لاعبين ومنتخبات دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما قدموا عروضاً هجومية تحولت إلى مراجع في سردية البطولة، وصنعت الأهداف جوهر كأس أمم أفريقيا، وارتبطت أسماء أسطورية مثل صامويل إيتو، لوران بوكو، ورشيدي يكيني بأكثر مباريات البطولة إثارة، وتصدرت مصر قائمة أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة، وتلتها كوت ديفوار، ثم نيجيريا، الكاميرون وغانا، لتبقى الأهداف العنوان الأبرز لذاكرة البطولة.



وفي المباراة الأولى بين مصر ونيجيريا عام 1963، تم تسجيل 9 أهداف، لتكون واحدة من أكثر مباريات البطولة الأفريقية جنوناً، بعد لقاء مفتوح على كل الاحتمالات، وفرض خلاله المنتخب المصري أسلوبه الهجومي بسلاسة وفعالية أربكت الدفاع النيجيري، وجسدت روح البدايات الأولى لكأس أمم أفريقيا، حيث كانت الجرأة الهجومية العنوان الأبرز، لتبقى هذه المواجهة الأعلى تهديفاً في تاريخ البطولة.



وقدم منتخب كوت ديفوار في نسخة 1970 عرضاً هجومياً كاسحاً، عندما اكتسح إثيوبيا بنتيجة 6-1، وتحول لوران بوكو إلى نجم الأمسية بلا منازع، بتسجيله 5 أهداف، ورسخ هذا الأداء مكانة بوكو كأحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم الأفريقية، وبقيت تلك المباراة رمزاً للتألق الفردي المطلق في البطولة، وشهد نهائي نسخة 1972 مواجهة مشتعلة بين الكونغو ومالي، وانتهت بانتصار الكونغو بنتيجة 3-2 في مباراة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة، وأكد هذا النهائي أن التوازن بين الانضباط التكتيكي والنجاعة الهجومية كان مفتاح التتويج في أكبر المواعيد القارية.



وقدمت الكاميرون عرضاً هجومياً قوياً في مباراة تحديد المركز الثالث أمام زائير عام 1972، وحسمت اللقاء 5-2، رغم خيبة الإقصاء من نصف النهائي، وأعلنت هذه المواجهة عن بداية صعود ((الأسود غير المروضة)) كقوة قارية لا يمكن تجاهلها في السنوات اللاحقة، وأشعل المنتخب الجزائري أجواء نسخة 1990 بفوز كاسح على نيجيريا 5-1، في مباراة قادها رابح ماجر بشخصية قيادية وتألق هجومي لافت، وجسدت هذه المواجهة الهيمنة الجزائرية خلال تلك الفترة، وبقيت واحدة من أبرز محطات التتويج باللقب القاري.



وشهدت نسخة 2004 واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، عندما قلبت الكاميرون تأخرها إلى فوز 5-3 أمام زيمبابوي في لقاء مفتوح الإيقاع، وأكدت هذه المباراة قدرة كأس أمم أفريقيا على تقديم كرة جميلة، حيث لم تحسم النتائج إلا مع صافرة النهاية، وفرضت مصر سيطرتها في افتتاح نسخة 2008 بفوز قوي على الكاميرون 4-2، رغم تألق صامويل إيتو بثنائية، ومهدت هذه المواجهة طريق الفراعنة نحو لقب قاري جديد، وجسدت واحدة من أكثر الفترات هيمنة في تاريخ الكرة الأفريقية، وقدمت أنغولا ومالي واحدة من أكثر مباريات البطولة جنوناً في نسخة 2010، بعدما انتهت المواجهة بتعادل 4-4 عقب عودة درامية في الدقائق الأخيرة، ورسخت هذه المباراة صورة كأس أمم أفريقيا مسابقة لا تخضع لأي منطق مسبق.