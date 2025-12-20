ابتسامة صلاح تعيد الهدوء إلى ليفربول

MENAFN - Al-Bayan) أكد كورتيس جونز لاعب ليفربول احترامه الشديد لزميله المصري محمد صلاح، مؤكداً أنه من النوع الذي إذا أخطأ فإنه لا يجد أي نوع من الحرج في الاعتذار.



جاءت تصريحات جونز على خلفية الأزمة الأخيرة بين أرني سلوت مدرب ليفربول ومحمد صلاح الذي خرج في تصريحات صحفية هاجم فيها ليفربول.



وأضاف جونز: حدث ما توقعنا منه تماماً تقدم باعتذار إلى مجتمع ليفربول قال في رسالة لنا ((إذا كنت قد أثرت على أي شخص أو تسببت في أي شعور سلبي، فأنا أعتذر)).. هذا بالنسبة لي يكفي، لا يجد نوعاً من الحرج في الاعتذار متى ما رأى آخرون أنه أخطأ في حقهم هذه طبيعته.



ومضى جونز: تقبلنا اعتذاره والأمور مضت بشكل عادي جداً بعد ذلك.



واستمر لاعب خط وسط ليفربول: من واقع معرفتي بصلاح فإنه يتصرف دائماً بإيجابية، كان هو الشخص نفسه صاحب الابتسامة العريضة، والجميع يعامله بالطريقة نفسها، أعتقد أن تصريحاته ناتجة عن رغبته في الفوز، فاللاعب الذي يجلس على دكة البدلاء ولا يغضبه ذلك ولا يرغب في مساعدة الفريق على الفوز هو المشكلة الفعلية أما الذي يتحدث من أجل أن يلعب فهو الراغب في الفوز، جميعاً نغضب في حالات مشابهة ومن بينهم أنا.