الإمارات تتوج بكأس الخليج للكريكيت للسيدات

MENAFN - Al-Bayan) توِج منتخب الإمارات للسيدات بلقب بطولة الخليج للكريكيت T20 عن جدارة واستحقاق، عقب فوزه على نظيره العماني، مستضيف البطولة، في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء أمس في مسقط، بفارق 9 ويكيتات.



وحقق المنتخب الإماراتي العلامة الكاملة في البطولة، التي انطلقت في 12 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 منتخبات، حيث استهل مشواره بالفوز على منتخب عمان في يوم الافتتاح، قبل أن يتغلب تباعاً على منتخبات قطر، والكويت، والسعودية، والبحرين، ليبلغ المباراة النهائية، ويجدد فوزه على المنتخب العماني، متوجاً باللقب الخليجي عن استحقاق.



وأكد زايد عباس، عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث باسم المجلس، أن الفوز بكأس الخليج يعد إنجازاً جديداً وإضافة مهمة لمسيرة منتخب السيدات، الذي نجح قبل أشهر في الوصول إلى التصنيف الدولي.



وأوضح عباس أن مجلس الإدارة استثمر قبل خمسة أعوام في تطوير الكريكيت النسائي، واضعاً نصب عينيه هدف الارتقاء باللاعبات إلى مستوى الاحتراف، من خلال توفير كل الإمكانات والدعم الفني والإداري، وهو ما أسهم في وصول الفريق إلى المستوى المنشود، وتحقيق التصنيف الدولي، إضافة إلى اقترابه من التأهل إلى كأس العالم لولا سوء الحظ.



وأشار إلى أن منتخب الإمارات للسيدات يتربع اليوم على صدارة المستويين الخليجي والعربي، بفضل حماس اللاعبات وشغفهن، إلى جانب الجهود الكبيرة، التي تبذلها الإدارة الفنية، بقيادة المدرب المواطن أحمد رضا.