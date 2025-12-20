  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الإمارات تتوج بكأس الخليج للكريكيت للسيدات

الإمارات تتوج بكأس الخليج للكريكيت للسيدات

2025-12-20 07:07:22
(MENAFN- Al-Bayan) توِج منتخب الإمارات للسيدات بلقب بطولة الخليج للكريكيت T20 عن جدارة واستحقاق، عقب فوزه على نظيره العماني، مستضيف البطولة، في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء أمس في مسقط، بفارق 9 ويكيتات.


وحقق المنتخب الإماراتي العلامة الكاملة في البطولة، التي انطلقت في 12 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 منتخبات، حيث استهل مشواره بالفوز على منتخب عمان في يوم الافتتاح، قبل أن يتغلب تباعاً على منتخبات قطر، والكويت، والسعودية، والبحرين، ليبلغ المباراة النهائية، ويجدد فوزه على المنتخب العماني، متوجاً باللقب الخليجي عن استحقاق.


وأكد زايد عباس، عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث باسم المجلس، أن الفوز بكأس الخليج يعد إنجازاً جديداً وإضافة مهمة لمسيرة منتخب السيدات، الذي نجح قبل أشهر في الوصول إلى التصنيف الدولي.


وأوضح عباس أن مجلس الإدارة استثمر قبل خمسة أعوام في تطوير الكريكيت النسائي، واضعاً نصب عينيه هدف الارتقاء باللاعبات إلى مستوى الاحتراف، من خلال توفير كل الإمكانات والدعم الفني والإداري، وهو ما أسهم في وصول الفريق إلى المستوى المنشود، وتحقيق التصنيف الدولي، إضافة إلى اقترابه من التأهل إلى كأس العالم لولا سوء الحظ.


وأشار إلى أن منتخب الإمارات للسيدات يتربع اليوم على صدارة المستويين الخليجي والعربي، بفضل حماس اللاعبات وشغفهن، إلى جانب الجهود الكبيرة، التي تبذلها الإدارة الفنية، بقيادة المدرب المواطن أحمد رضا.

MENAFN20122025000110011019ID1110505992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث