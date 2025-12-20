حكاية يكتبها الأمل ويقودها الانتماء.. نساء أفريقيا يستقبلن البطولة بإحساس خاص

MENAFN - Al-Bayan) تبدأ المشاعر في التشكل قبل صافرة بداية كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، الأحد، وقبل أن تمتلئ الملاعب بالأصوات والألوان يتسلل الانتظار إلى الشوارع، ويظهر في النظرات، ويسمع في الأحاديث اليومية، مع ارتفاع قوة الإحساس بالبطولة، وتعيش النساء هذه المرحلة السابقة للبطولة بإحساس خاص ينتظرن، يحلمن ويتخيلن المدرجات وهي تهتز بالأهازيج، ويحملن شغف كرة القدم إرثاً، وينقلنه قيمة، وبعد سنوات من الغياب عن المشهد أصبحن اليوم مرئيات، حاضرات، ومشاركات في صناعة أجواء هذه التظاهرة القارية الكبرى.



وتجتمع نساء من مختلف الدول الأفريقية على اختلاف مساراتهن، حول لغة واحدة، وهي لغة القلب، ومن خلال أصواتهن، تروى حكاية كأس أمم أفريقيا قبل انطلاقها، حكاية يكتبها الأمل، يغذيها الحماس، ويقودها الانتماء، وتتجلى بعض المشاعر بهدوء في هذا الانتظار، الذي يوحد قارة بأكملها، لكنها تبقى صادقة وعميقة، وبهذه المناسبة نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تصريحات جماهير من العنصر النسائي حول البطولة الأفريقية المقبلة.



وتقول المغربية سارة (32 عاماً)، مديرة في مجال الأدب: ((كرة القدم بالنسبة لي قصة نعيشها معاً، وحتى قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا أشعر بطاقة خاصة، والأهازيج، الألوان، الانتظار كلها جزء من الإحساس، وكوني امرأة أشعر بأنني معنية بهذه البطولة بكل تفاصيلها))، وتقول مواطنتها مريم (28 عاماً)، باحثة في اللغات وعلوم التربية: ((يتحول الانتظار أحياناً إلى لغة مشتركة، وحوار جماعي يتجاوز الحدود، ومع اقتراب كأس أمم أفريقيا، نشعر بأن شيئاً كبيراً يستعد للانطلاق، واللغات تختلط، والحوارات تبدأ قبل المباريات، وأن تكوني مشجعة يعني أن تتقاسمي هذا الحماس الجماعي مع أشخاص لم تلتقِ بهم من قبل)).



ويدفع الشغف بعض النساء إلى السفر، والعودة إلى الجذور، والحرص على الوجود منذ اللحظات الأولى، وتقول الفرنسية سارة (33 عاماً)، مسؤولة اتصال: ((غادرت باريس لأعيش كأس أمم أفريقيا في المغرب منذ بدايتها، وحتى قبل المباريات المشاعر حاضرة بقوة، والوجود هنا يعيدني إلى جذوري، ويمنحني إحساساً متزايداً بالفخر الأفريقي)).



ويظهر الانتظار في أماكن أخرى من القارة في تفاصيل الحياة اليومية، في الشوارع، وفي أبسط الأحاديث، وتقول المشجعة الإيفوارية عائشة: ((في كوت ديفوار الحديث عن كأس أمم أفريقيا حاضر في كل مكان، ومعرفة أن البطولة ستنطلق يمنحني قشعريرة، والوجود وسط مشجعين من مختلف أنحاء أفريقيا فخر كبير، وينتقل الشغف أحياناً من جيل إلى جيل، كونها حكاية تروى قبل أن تكتب فصولها)).



وتقول المصرية هدى: ((جئت من مصر مع أطفالي لنعيش انتظار كأس أمم أفريقيا معاً، وشرح معنى هذه البطولة لهم ومشاهدة حماسهم يكبر يوماً بعد يوم هو شعور مؤثر جداً، وبالنسبة لي حب كرة القدم يبدأ قبل صافرة البداية، وتنبض القلوب اليوم، حتى وإن لم تبدأ المباريات بعد)).