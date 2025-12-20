بوتين: الكرة في ملعب أوكرانيا والغرب لإنهاء الحرب

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الكرة في ملعب أوكرانيا والغرب في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، مع الإشادة خلال مؤتمره الصحفي السنوي بالتقدّم الذي حققته قواته على الجبهة.

ومع حلول شتاء جديد، أكد بوتين للروس على مدى أيام أن موسكو ستنتزع باقي مناطق شرق أوكرانيا بالقوّة في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وصرّح بوتين البالغ 73 عاما بمناسبة خطابه التقليدي في نهاية العام الذي يُنقل مباشرة أن "الكرة هي بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، قادة النظام في كييف والجهات الأوروبية الراعية لهم في المقام الأول" مؤكدا أن موسكو مستعدة "للتفاوض وإنهاء النزاع بسبل سلمية".

لكنه اتهم الغرب "بالخداع" من خلال الاستمرار في توسيع صفوف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، متعهدا أن بلاده لن تهاجم بلدانا أخرى "إذا عاملتمونا باحترام وراعيتم مصالحنا".

تزامنا، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي في وارسو مع نظيره البولندي كارول ناووركي "بدون استقلال أوكرانيا، دولتنا، ستتجه موسكو حتما إلى هنا (بولندا) وإلى أعماق أوروبا".

بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022، وباتت أسوأ نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية متسببة بمقتل عشرات الآلاف على الأقل من الجانبين.

وفُرضت عقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا رافقتها حملة أمنية على المعارضة في الداخل غير مسبوقة منذ الحقبة السوفياتية.

وقال بوتين الذي دأب على تنظيم مؤتمر نهاية السنة منذ تسلّمه الحكم: "تتقدّم قوّاتنا على امتداد خطّ التماس برمّته... والعدوّ يتراجع في كل الاتجاهات".

وأكد خلال الحدث المضبوط الإيقاع الذي ينقل مباشرة على شاشات عملاقة في كافة أرجاء روسيا: "أنا على قناعة بأننا سنشهد مزيدا من النجاحات قبل نهاية السنة".

تشديد التدابير الأمنية

ولمناسبة المؤتمر السنوي للرئيس الروسي، اتخذت تدابير أمنية مشددة في محيط الكرملين والساحة الحمراء في موسكو ومنعت الحركة في بعض المواقع. وانتشرت عشرات من مركبات الشرطة في الشوارع، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وأتى مؤتمر بوتين في وقت يحاول الاتحاد الأوروبي جاهدا مساعدة كييف على تجنّب تنفيذ خطة ضغطت الولايات المتحدة من أجلها واعتُبرت بمثابة خضوع لموسكو، بينما يسعى الكرملين لاستبعاد أوروبا من المفاوضات.

وصعّد بوتين نبرته هذا الأسبوع واصفا قادة الاتحاد الأوروبي بأنهم "خنازير" وتعهّد بالسيطرة على باقي الأراضي الأوكرانية التي أعلنت روسيا أنها ستضمها "بالوسائل العسكرية" إذا فشلت المباحثات.

وقال لمسؤولين في وزارة الدفاع، إن "أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق بكل تأكيد" مستخدما الاسم الرسمي الذي أطلقه على العملية في أوكرانيا.

وفي مؤتمره الجمعة، حذّر من عواقب "وخيمة" إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدما في مقترح استخدام الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا لتمويل دفاع أوكرانيا.

وأضاف أن المضي بهذه الخطة سيكون بمثابة عملية "سطو". وأضاف "لكن لماذا لا يمكنهم المضي قدما بعملية السطو هذه؟ لأن العواقب يمكن أن تكون شديدة على اللصوص".

وقال: "لا نعتبر أنفسنا مسؤولين عن وفاة الناس؛ لأننا لم نبدأ هذه الحرب" ناسبا المسؤولية عن النزاع إلى السلطات الأوكرانية.

خلال مؤتمره، يتلقى بوتين أسئلة من الصحافة واتصالات من أشخاص عاديين في مختلف أنحاء روسيا التي تتبع 12 توقيتا زمنيا مختلفا عبر أراضيها مترامية الأطراف.

وأشار الكرملين إلى تلقّيه نحو ثلاثة ملايين سؤال من مواطنين.

تهديد "وقح"

سيطرت موسكو على أجزاء واسعة من شرق أوكرانيا؛ وهي تطالب كييف بالتخلي عن مزيد من الأراضي كشرط لوقف الحرب.

وتتقدّم روسيا منذ الصيف بشكل سريع ميدانيا، خصوصا في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

والمعارك العنيفة مستمرة في أوكرانيا رغم تكثيف الولايات المتحدة المحادثات المنفصلة التي تجريها مع الجانبين، بينما تصر موسكو التي تتفوق ميدانيا، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل وقف إطلاق النار.

وفي تشرين الثاني، أحرز الجيش الروسي أكبر تقدّم له في أوكرانيا في خلال سنة، بحسب ما أظهرت تحليلات لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات معهد دراسات الحروب في واشنطن.

ولفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا إلى أن روسيا في وضع تفاوضي أقوى، ملمحا إلى أنه يتعيّن على كييف التخلي عن أراض.

ويشعر الأوروبيون بالقلق من إمكان ضغط ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق مستعجل يسلّم موسكو الكثير من الأراضي.

وخلال زيارة للقاهرة، ندّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة باقتراح أوروبي يقضي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات للإشراف على أي اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، معتبرا أنه تهديد "وقح" لروسيا.

واعتبر الرئيس الروسي في مؤتمره أن التقدم المحرز مؤخرا في أوكرانيا من شأنه أن يدفع كييف إلى التوصّل إلى اتفاق.

وتضغط واشنطن وموسكو على الرئيس الأوكراني لتنظيم انتخابات رئاسية قال بوتين، إن روسيا قد توقف ضرباتها في العمق الأوكراني يوم إقامتها.

طمأنة

سعى بوتين أيضا خلال مؤتمره إلى الطمأنة بشأن تباطؤ الاقتصاد الروسي الذي يركّز على الصناعات الدفاعية في المقام الأوّل منذ نحو أربع سنوات.

وأكّد أن الاقتصاد الروسي في وضع مستقرّ، مقارنا ذلك مع النموّ المتباطئ في أوروبا.

وترزح روسيا منذ غزوها أوكرانيا تحت وطأة عقوبات شديدة، وتضّخم متواصل. وبات الاقتصاد على شفير الركود مع نموّ بالكاد يتخطّى الصفر.

ويحظر انتقاد العملية العسكرية في روسيا، وفرضت موسكو على منتقيدها غرامات طائلة أو عقوبات سجن.

وكلّ معارضي بوتين باتوا إمّا في المنفى أو في السجن أو قضوا نحبهم.

وخلال مؤتمره الصحفي، طلب الصحفي كيريل باغانوف يد حبيبته التي كانت تتابعه عبر التلفاز، وقبلت الزواج به.

وحضر المؤتمر حاملا لافتة كتب عليها "أريد أن أتزوج" وطلب يد حبيبته مباشرة على الهواء.

ولم يرد بوتين لا على الدعوة التي وجّهها له الصحفي لحضور الزفاف ولا على السؤال الذي طرحه عليه حول غلاء المعيشة في روسيا.

واكتفى بالقول: "طرح كيريل سؤالا حول ظروف العيش المادية للأسر الشابة. صحيح أن الرجل هو الذي عليه أن يجلب المال للعائلة، لذا سنجمع المال لنحصل على مبلغ كاف للزفاف".