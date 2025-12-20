مجلس الأمن الدولي يمدد البعثة الأممية في الكونغو سنة كاملة

نيويورك 20 كانون الأول (بترا) - قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الليلة الماضية، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية لسنة كاملة.وينص القرار الذي حمل الرقم 2808 على تمديد ولاية البعثة لغاية 20 كانون الأول 2026.

