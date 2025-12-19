  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس الوزراء اللبناني: إنجاز مسودة قانون لاستعادة الودائع وضمان سداد صغار المودعين خلال أربع سنوات

2025-12-19 11:14:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 19 – 12 (كونا) -– أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الجمعة إنجاز مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع تمهيدا لمناقشتها في مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل مؤكدا أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة خلال أربع سنوات.
وقال سلام في كلمة متلفزة من السرايا الحكومية بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد إن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل ودائعهم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات مشيرا إلى أن هذه الفئة تمثل نحو 85 بالمئة من إجمالي المودعين في لبنان.
وأضاف أن مشروع قانون الانتظام المالي يأتي بعد أن تم إقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف مشيرا إلى أن الحكومة "تبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية وهدفها العدالة وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ".
واعتبر سلام أن مشروع القانون يشكل أول إطار قانوني متكامل لمعالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع بطريقة منهجية وعادلة ضمن الإمكانات المتاحة مشيرا إلى انه يمثل تحولا في المقاربة من الهروب من المسؤولية إلى تحملها ومن إنكار الخسائر إلى الاعتراف بها والتعامل معها.
وأوضح أن المودعين المتوسطين والكبار سيحصلون أيضا على مبلغ 100 ألف دولار إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة ودائعهم من دون اقتطاع من أصلها لافتا إلى تسديدها وفق جدول زمني "واضح ومدعومة بعائدات وأصول مصرف لبنان بما يمنحها قيمة فعلية".
وشدد سلام على أن القانون يهدف كذلك إلى إعادة تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها بما يمكنها من استعادة دورها في تمويل الاقتصاد وتحفيز النمو والحد من توسع الاقتصاد النقدي.
ولفت إلى أن مسودة المشروع تتضمن "للمرة الأولى" مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية عبر آليات استرداد وغرامات تطال الجهات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين مؤكدا أن الدولة ملتزمة بدورها في رسملة مصرف لبنان وفقا لقانون النقد والتسليف.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن إقرار المشروع سيسهم في استعادة الثقة بلبنان لدى "الأشقاء والأصدقاء" كونه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي مشددا على أن أي تأخير إضافي "يجعل الحل أصعب وأكثر تكلفة على اللبنانيين".
وختم سلام كلمته بالتأكيد على أن الغطاء السياسي للمشروع "هو الناس أنفسهم" ولاسيما الغالبية الساحقة من المودعين الذين ستتم إعادة حقوقهم ضمن مهلة زمنية واضحة معتبرا أن المشروع يشكل خريطة طريق للخروج من الأزمة المالية ووضع الاقتصاد اللبناني على سكة التعافي والنمو. (النهاية)

