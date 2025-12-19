7 قتلى جراء الفيضانات في جنوب إيران

403
7 قتلى جراء الفيضانات في جنوب إيران
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 19 – 12 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية الإيرانية مساء اليوم الجمعة أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا المناطق الجنوبية من البلاد.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في بيان أن حصيلة ضحايا فيضانات الأيام القليلة الماضية ارتفعت إلى سبعة أشخاص بينهم أحد كوادر فرق الإغاثة والإنقاذ اثناء إغاثته منكوبي الفيضانات في مدينة (جهرم) بمحافظة فارس.
وأشار البيان إلى تقديم فرق الإغاثة خدمات الدعم والإغاثة لأكثر من 23 ألف من المتضررين من الثلوج والعواصف الثلجية والفيضانات خاصة في جنوب البلاد.
وأضاف البيان أنه نظرا لتمديد حالة الإنذار الأحمر في جنوب البلاد فإن فرق عمليات الهلال الأحمر هي الآن في حالة تأهب قصوى وينصح المواطنون بشدة باتخاذ تدابير السلامة لحماية أرواحهم من خلال تجنب السفر غير الضروري في هذه المناطق ومتابعة تحذيرات الطقس وفرق الإنقاذ. (النهاية)
