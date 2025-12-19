  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
7 قتلى جراء الفيضانات في جنوب إيران

2025-12-19 11:14:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 19 – 12 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية الإيرانية مساء اليوم الجمعة أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا المناطق الجنوبية من البلاد.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في بيان أن حصيلة ضحايا فيضانات الأيام القليلة الماضية ارتفعت إلى سبعة أشخاص بينهم أحد كوادر فرق الإغاثة والإنقاذ اثناء إغاثته منكوبي الفيضانات في مدينة (جهرم) بمحافظة فارس.
وأشار البيان إلى تقديم فرق الإغاثة خدمات الدعم والإغاثة لأكثر من 23 ألف من المتضررين من الثلوج والعواصف الثلجية والفيضانات خاصة في جنوب البلاد.
وأضاف البيان أنه نظرا لتمديد حالة الإنذار الأحمر في جنوب البلاد فإن فرق عمليات الهلال الأحمر هي الآن في حالة تأهب قصوى وينصح المواطنون بشدة باتخاذ تدابير السلامة لحماية أرواحهم من خلال تجنب السفر غير الضروري في هذه المناطق ومتابعة تحذيرات الطقس وفرق الإنقاذ. (النهاية)

